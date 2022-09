V Kremlu zavládla panika. Putin ztrácí legitimitu, pochopil, že prohrál, míní novinářka Kanakovová

přehrát video Novinářka Kanakovová o situaci v Kremlu

Jeden z bývalých autorů projevů ruského prezidenta Vladimira Putina říká, že síla je jediným zdrojem jeho legitimity. Kanakovová si myslí, že tím, jak nyní Putin přichází o vojenskou sílu, přichází také o legitimitu. „Skutečně v Rusku pozorujeme paniku po protiútoku ukrajinských sil. Je to pozorovatelné také v politických talkshow, které probíhají v rámci toho, co předvádí propagandisté,“ řekla. Novinářka uvedla, že propagandisté čekají na instrukce. Pokud ale nepřichází, znamená to, že ani vláda neví, co má dělat, a je bezradná. „Pokud je panika ve vedení, neví se, co dělat dál, bude se to šířit do celého Ruska,“ míní Kanakovová.

„Putin pochopil, že válka je prohraná. Nyní bude pouze škodit.“ Jekatěrina Kanakovová ruská novinářka

Nemyslí si ale, že by si lidé, kteří doposud byli Putinovi věrní, začali více „otevírat ústa“. „Pouze (Ramzan) Kadyrov (prezident autonomní Čečenské republiky –⁠ pozn. red.) je jediný, kdo může otevřeně hovořit a u toho ještě vyhrožovat, poté to převést do vtipu, a to jenom proto, že chtěl vidět reakci svých diváků na TikToku,“ uvedla Kanakovová a upozornila, že nyní nikdo neví, kde se nachází Sergej Šojgu, co řídí a zda ještě vůbec je ministrem obrany. Stejně je na tom podle ní i náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov. Kde jsou Putinovi nejbližší spolupracovníci? Pokud jde o nejbližší okolí Vladimira Putina, Kanakovová si myslí, že žádné takové neexistuje. „Téměř nikdo mu nezůstal, protože nedůvěřuje nikomu, dokonce ani těm, o kterých se hovořilo jako o jeho přátelích,“ uvedla novinářka a zmínila například Viktora Zolotova, který byl deset let Putinovým ochráncem, nebo oligarchu Jevgenije Prigožina, který se podle ní snaží verbovat do války vězně.