Regulujte ceny energií, vyzvala Asociace krajů vládu. Není to krize, ale kolaps, řekl Kuba

„Nárůst cen je tak skokový, že už se nedá mluvit o krizi, ale o kolapsu. Pokud některé komodity tak skokově zdraží, jedná se o kolaps trhu. Tahle situace vznikla proto, že jsme ve válce, a když jsme ve válce, nemůžeme rezignovat na to, že budeme bojovat. Rusko využívá plyn jako zbraň,“ zdůraznil Kuba.

Návrhy, na nichž se shodla Asociace krajů, nebudou podle hejtmana „dramaticky finančně zatěžující“. Opatření by měla zabránit kolapsu českých firem a vzniku velké nezaměstnanosti. Stát by měl podle Kuby řešit situaci domácností, veřejného sektoru a firem.

„Náš návrh pro řešení domácností je, že by vláda měla od tarifu, který byl zvolen, přejít od začátku roku k regulované ceně. Nikdo nebude platit víc, než by měla vláda definovat, kolik koncový zákazník zaplatí. Nemuseli bychom dotovat domácnosti, které mají ceny elektřiny pod tou (regulovanou) cenou, dotace by nesměrovala všude. Musí se to udělat u elektřiny i plynu. Dotovalo by se prvních pětasedmdesát procent obvyklé spotřeby v tom domě,“ navrhuje Kuba a dodává, že dotace by nešla na rekreační objekty.

Nejvyšší přijatelná cena

Jako řešení pro veřejný sektor Asociace krajů navrhla, aby kabinet určil státního obchodníka s energií. „Měl by zákonem uloženo, že může nakoupit a že firmy mu musí prodat deset, patnáct procent své produkce,“ vysvětlil hejtman. To by podle něj pomohlo školám, nemocnicím a domovům pro seniory, naopak podpora by nešla bazénům.