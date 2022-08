Česko svolává evropské jednání kvůli cenám energií. Ty ohrožují politický systém, varoval Blažek

Zatímco česká vláda čelila kritice opozičních politiků v Poslanecké sněmovně, vystoupala cena elektřiny pro francouzský trh na energetické burze EEX poprvé nad tisíc eur za megawatthodinu a na rekordní hodnotu se dostala i cena elektřiny pro Německo.

Premiér Petr Fiala coby šéf exekutivy předsednické země EU zároveň avizoval mimořádné jednání unijních ministrů pro energetiku. „Po dohodě s Ursulou von der Leyenovou svoláme jako předsednická země EU urychlené jednání Rady ministrů pro energetiku, které se bude věnovat konkrétním mimořádným opatřením k řešení energetické situace,“ avizoval Fiala na Twitteru.

Podle Jozefa Síkely by mělo mít jednání „co nejbližší datum“. „Trh se do určitě míry vymkl kontrole, tržní volatilita přestává reagovat na dobré zprávy a kumulují se jenom ty špatné a tlačí to ceny nahoru. Je to problém celé Evropy a samozřejmě, pokud máte evropský trh a celoevropský problém, tak to nejjednodušší řešení se hledá na celoevropské úrovni,“ řekl ministr.

Jako jednu z možností Síkela zmínil stanovení maximálních cen elektřiny, a to v celé EU. V úvahu podle něj připadá i diverzifikace cen podle typu výroby elektřiny či lze „sáhnout do povolenek“.

Blažek: Situace je ještě horší, než tvrdí opozice

Ve sněmovně se odehrál názorový střet, který se týkal cen energií, v nezvyklé podobě, totiž při jednání o změnách programu schůze, na níž chce koalice přehlasovat prezidentské veto na snížení plateb za státní pojištěnce. Opoziční politici sice formálně vystupovali s návrhy na změnu pořadu čtvrteční schůze Poslanecké sněmovny, ale doprovodili je obsáhlou kritikou vlády.

„Opatření přicházejí pozdě, opatření jsou malá. (…) Jediná šance, abychom se z toho dostali, je následovat ostatní evropské země, a to ve formě zastropování,“ řekl místopředseda ANO Karel Havlíček.

Za vládu vystoupil ministr spravedlnosti Pavel Blažek a řekl, že situaci pokládá za ještě horší, než jak ji popisuje opozice. Společenská situace a atmosféra je podle něho nejdramatičtější od roku 1989. „Pokud se nevyřeší krize v energetice, tak je ohrožen politický systém této země. Pokud se nenajde celoevropské řešení, tak je dokonce ohrožena Evropská unie jako taková,“ prohlásil ministr, který hovořil i o riziku revoluce.