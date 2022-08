ŽIVĚ: Poslanci rozhodnou o zdravotních platbách státu za pojištěnce

Předpoklad, že bude jednání, které by se mělo týkat zdravotnické předlohy, bude vleklé, ukázal již zájem poslanců vyjádřit se k programu. Jako první vystoupil předseda ANO Andrej Babiš, který chtěl jako první bod schůze zařadit téma, které nazval „Jak organizovaný zločin dosadil svého člověka za ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace“. Návrh doprovodil kritikou jmenování nového šéfa rozvědky Petra Mlejnka a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) kvůli někdejším kontaktům Mlejnka s obviněným podnikatelem Michalem Redlem. Kromě toho chce Babiš obecně debatovat o situaci v českém zdravotnictví.

Opozice varuje před zhoršení kvality zdravotnictví. Vláda to odmítá

Opozice hledá způsob, jak co nejvíce oddálit snížení úhrad do veřejného zdravotního pojištění. Tím chce stát ušetřit v letošním rozpočtu 14 miliard korun, ale kdyby koalice změnu neprosadila do konce srpna, byla by úspora již menší, protože by se platby snížily až od října.

Nová částka je navržena tak, aby stát za celý letošek odvedl do veřejného zdravotního pojištění za každého svého pojištěnce v průměru stejný objem peněz jako loni.

Opoziční představitelé podobně jako prezident tvrdí, že nižší platby mohou ohrozit kvalitu a dostupnost péče. Vládní činitelé takové obavy opakovaně odmítli. Zástupci koalice včetně ministrů zdravotnictví a financí předpokládají, že sněmovna Zemanův postoj přehlasuje. Potřeba je k tomu nejméně 101 poslaneckých hlasů, koalice jich má v plném složení 108.