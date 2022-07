Spor Křečka a Šimůnkové může skončit u petičního výboru sněmovny

„Nikdy nedošlo k tomu, že by ombudsman vzal veškerou agendu kvůli tomu, že má jiné názory,“ namítá Šimůnková. Podle ní tím dochází k vyprázdnění pozice zástupce. Tento názor sdílí i někteří politici.

Jednání může vyústit ve smír

Krok ombudsmana chce vysvětlit nejen premiér Petra Fiala (ODS), ale i předsedkyně dolní komory parlamentu. Za výkon své funkce totiž veřejný ochránce práv podle zákona odpovídá právě Poslanecké sněmovně.

Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) proto vyzvala ombudsmana k osobní schůzce. Jeho rozhodnutí kritizuje a záležitost chce řešit i s dalšími poslanci. „Základní věc je vyslechnout si obě strany a zaujmout stanovisko. Může ho podpořit i celá Poslanecká sněmovna, případně to může být rozhodnutí výboru,“ naznačuje. Týkat se to může petičního výboru, který agendu ombudsmana běžně řeší.

S takovým jednáním souhlasí i opozice – podle některých může vést i ke smíru. Dál ale trvá také výzva koaličních Pirátů, že by měl Křeček odstoupit. Podle zákona ho není možné odvolat. „Je to pomyslná poslední kapka, měl by mít nějakou sebereflexi. Tím, že odebral své zástupkyni agendu, ona nemůže funkci vykonávat, což je nedůstojné,“ říká pirátská poslankyně Klára Kocmanová.