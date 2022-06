Ombudsman Stanislav Křeček odebral své zástupkyni Šimůnkové všechny agendy

Zůstane zástupkyní

„Stále samozřejmě zůstane mou zástupkyní ve smyslu zákona a bude mne zastupovat v době mé nepřítomnosti. Případně ji mohu pověřit řešením jednotlivých úkolů. Naše stěžovatele bych rád ujistil, že tato organizační změna se nijak nedotkne vyřizování jejich podnětů. Stejně tak budeme s kolegy na úrovni úřadů, ministerstev i vlády pokračovat v diskuzích o řešení systémových problémů nebo připomínkovat legislativní materiály,“ ubezpečil ombudsman.

Šimůnková se věnovala například lidsko-právní agendě, tedy třeba monitoringu úmluvy o právech zdravotně postižených lidí, či agendě lidí omezených na svobodě. Do funkce zástupkyně veřejného ochránce práv ji zvolila sněmovna v listopadu 2019, tehdy byla veřejným ochráncem práv Anna Šabatová. Na postu Šimůnková nahradila Křečka. Křeček převzal úřad ombudsmana v únoru 2020. Veřejný ochránce práv a jeho zástupkyně měli už dřív neshody.

Týkaly se třeba přítomnosti otců u porodu či pobytu rodičů s dětmi v nemocnicích. Šimůnková také loni v lednu uvedla, že Křeček jí odvolal ze tří vládních rad, a to z rady pro lidská práva, pro záležitosti romské menšiny a pro rovnost žen a mužů, kvůli tomu, že kritizovala jeho připomínky k chystané vládní strategii romské integrace do roku 2030. Křeček tehdy uvedl, že svoji zástupkyni neodvolal, protože on je členem těchto rad ze zákona.