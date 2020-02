Ombudsman má chránit před zvůlí státní moci. Její součástí ale Křeček léta byl, kritizuje Brožová jeho volbu

Znepokojen zvolením Stanislava Křečka není ani senátor Tomáš Jirsa (ODS), jenž přitom navrhl jeho protikandidáta Jana Matyse. „Jsem překvapen, proč je kolem doktora Křečka tak velký rozruch. Nepovažuju to za tak klíčové. Dnes (v den volby) jsem byl v Českém Krumlově, ptal jsem se lidí. Mnohdy zazníval názor, že by se ten úřad mohl klidně zrušit,“ podotkl.

Bývalá ústavní soudkyně a dlouholetá předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová jej však kritizuje docela z jiných důvodů – proto, že byl půldruhého desetiletí poslancem. „Je tu letitá politická kariéra na straně moci. Já se domnívám, že má-li být ombudsman ochráncem jednotlivce proti moci, proti státu – tedy vyrovnávat poměr slabšího a silnějšího – tak to určitě patří do rukou těch, kteří stáli a stojí mimo moc,“ řekla.

Kritici Stanislava Křečka mu vyčítají to, co chce, nebo naopak nechce v čele úřadu veřejného ochránce práv dělat. Spolek Milion chvilek pro demokracii jej potom obvinil, že v 80. letech „veřejně obhajoval komunistický režim“.

„Mně vadí, když nás jako poslance někdo zvenku ovlivňuje ne stylem 'zkuste hlasovat pro něj, má nějaké kvality, tohle nepodporujete'. To ještě beru, ale když je to ve smyslu (…) 'stane-li se zítra ve 12:30 pan Křeček ombudsmanem, oznámíme termín, kdy vyjdeme do ulic', vlastně mně dávají volbu: buď budete volit toho, nebo budete volit toho samého. A já vlastně volbu nemám,“ popsal svoji úvahy Patrik Nacher zastupující ANO. Uvedl, že podpořil Křečka, ale ještě den před volbou „byl přesvědčen, že nakonec nebudu hlasovat pro nikoho“.

Vraťte úřad ke kořenům, žádá Jirsa. Nejde to, má nové úkoly, odmítá Dienstbier

Senátor Jirsa od nového ombudsmana očekává, že „úřad posune zpátky k tomu, k čemu byl založen: aby chránil občana před mocí státu, před státní byrokracii“. „Mám pocit, že se pod vedením paní Šabatové v řízených provokacích a podobně posunul někam, kde nemá být,“ poznamenal.

Podle dalšího člena horní komory Parlamentu České republiky Jiřího Dienstbiera (ČSSD) to ale není možné. „Mezitím přibyla celá řada věcí do působnosti. Je to třeba ochrana před diskriminací, vlastně sledování míst, kde jsou omezeni lidé na své svobodě. Je to systémový monitoring práv osob se zdravotním postižením, což jsou vesměs otázky, které vyplývají z mezinárodních smluv,“ upozornil.

I když vedení ČSSD podpořilo před volbou ve sněmovně Křečka, senátor Dienstbier sám se podílel na nominaci jeho protikandidáta Víta Alexandera Schorma. Vůči bývalému poslanci své strany má vážné výhrady.

„Nejpodstatnější jsou jeho výroky ve vztahu k tomu, co by měl veřejný ochránce práv dělat. Zdůrazňování práv obyčejných lidí – všichni se shodnou, že by veřejný ochránce měl chránit obyčejné lidi, ale když je to používáno v souvislostech, že by to neměly být menšiny, ale jakási utlačovaná většina, když to vezmu v nadsázce, tak mám pocit, jako kdyby nechtěl hájit práva všech lidí,“ řekl.