Z křesla zástupce až do čela úřadu. Stanislav Křeček je novým ombudsmanem, o funkci usiloval už dřív

„Beru to jako ocenění mé práce a beru to jako službu. Věřím, že to bude ku prospěchu obyčejných lidí, kteří se na nás obracejí,“ uvedl po svém zvolení Křeček. „Je to pro mě jisté překvapení. Nepočítal jsem ani s kandidaturou, ani s volbou. Byla mi dána důvěra jak prezidentem nominací, tak poslanci, že jsem byl zvolen,“ dodal. O post ombudsmana přitom Křeček usiloval už dříve. V roce 2014 ho do úřadu nominoval Senát i prezident Zeman. Křeček už v té době na brněnském úřadu působil jako zástupce ochránce práv, kam ho navrhla opět hlava státu, tehdy jí byl Václav Klaus. Poslanci ale tehdy dali přednost Anně Šabatové. V roli jejího zástupce pak působil Křeček až do loňského dubna, kdy mu skončilo funkční období; v kanceláři ale zůstal až do prosince. Mezitím proběhly dva neúspěšné pokusy o jeho znovuzvolení zástupcem ombudsmanky. V obou případech ho nominoval prezident Zeman – stejně jako nyní do čela úřadu. Dvakrát ale sněmovna Křečka ve funkci odmítla potvrdit; nyní ho poslala většinou 91 hlasů přímo do čela úřadu. Poslanci mu dali přednost před advokátem Janem Matysem a vládním zmocněncem u Evropského soudu pro lidská práva Vítem Alexanderem Schormem.

Ombudsmanka Šabatová si jeho zvolení nepřála Proti Křečkově kandidatuře se přitom vyslovila i Šabatová, již donedávna zastupoval. O tom, že se s ní na některých tématech a zaměření úřadu celkově neshoduje, se opakovaně hovořilo. Připustil to i Křeček: „Nebrala mě jako zástupce, byl jsem zcela odříznut a do řízení jsem nemohl zasahovat.“ Šabatová pak jeho nominaci označila za nepříliš šťastnou. „Není vnitřně připraven zastávat se každého bez rozdílu. A deklaruje to. K tomu ombudsman připraven být musí, i kdyby to mělo přinést nevoli veřejnosti. Když jste přesvědčen o tom, že je něco správně, nesmíte se zabývat tím, jestli vás za to někdo pochválí, nebo ne,“ uvedla Šabatová pro Hospodářské noviny.