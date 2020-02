Poslanci ombudsmana zatím nezvolili. Do druhého kola postoupili Křeček a Schorm

O post, na kterém se prozatím vystřídali Otakar Motejl, Pavel Varvařovský a Anna Šabatová, se ucházejí tři muži. Prezident republiky nominoval bývalého poslance Stanislava Křečka, který již šest let působil na úřadu veřejného ochránce práv jako zástupce ombudsmanky. Senát potom zaslal nominace advokáta Jana Matyse, který se neúspěšně o funkci ombudsmana ucházel již v roce 2010, a vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandera Schorma.

Před obědem schválili poslanci, že bude volba ombudsmana tajná. Předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO) oznámil výsledek prvního kola ve 14:45. Sněmovna v něm nikoho nezvolila. Ke zvolení bylo potřeba 90 hlasů, největší podporu získal Stanislav Křeček, ale šlo pouze o 66 hlasů. Vít Alexander Schorm dostal 47 hlasů a Jan Matys 20 hlasů. Do druhého kola postoupila pouze úspěšnější dvojice. Mezi Křečkem a Schormem budou poslanci vybírat po 18. hodině. Kdyby nerozhodli ani ve druhém kole, musela by proběhnout nová volba.

ODS volila Matyse, lidovci Schorma, ČSSD Křečka

Některé strany řekly předem, kterého z trojice kandidátů podpoří. Klub ODS v úterý oznámil, že bude hlasovat pro Jana Matyse. „Nejlépe odpovídá naší představě o úřadu ombudsmana,“ uvedl místopředseda strany Zbyněk Stanjura. Nakonec ale Matys nenalezl širší podporu.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka se ve středu před volbou vyslovil pro zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Schorma. „Vnímáme, že to je člověk, který byl blízkým spolupracovníkem Otakara Motejla, který dokázal naplňovat velmi kvalitně požadavky na to, jak tento člověk má pracovat. Jeho profesní kariéra je také hájení zájmů České republiky u Evropského soudního dvora, takže ho vnímáme jako člověka, který prokázal své kvality a má velmi dobrou reputaci u svých bývalých kolegů,“ uvedl šéf lidovců. Schormovi slíbili své hlasy také Piráti a TOP 09.

Poslanec ČSSD Jan Birke uvedl, že vedení jeho strany doporučilo poslancům podpořit Stanislava Křečka, který ostatně byl do svého nástupu do funkce zástupce ombudsmana členem sociální demokracie. „Je to dlouhodobý sociální demokrat,“ podotkl Birke v úterních Událostech, komentářích.