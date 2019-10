Demokracie v Česku jakž takž ohrožena není, říká končící ombudsmanka. Nebezpečí vidí v nenávisti na internetu

Postavit něco je v Česku obtížné, a i když by se mohlo zdát, že je vše zcela v pořádku, bývá cesta ke stavebnímu povolení zdlouhavá. Pro úřad veřejné ochránkyně práv je to problém hned ze dvou ohledů.

Podotkla, že si lze sotva představit, že to, co píše nenávistný autor v relativní anonymitě na internet, by dokázal někomu říci do očí. Zároveň si dotyční často ani nepřipouštějí, že psaním nenávistných příspěvků například na sociální sítě mohou porušovat zákon.

„Provedli jsme analýzu rozsudků, které byly v letech 2016 až polovině roku 2019 odsouzeny u obecných soudů pro nenávistné projevy na internetu – nikoli v reálném životě. Zjistili jsme, že ze 47 rozsudků, které jsme shromáždili, 43 pachatelů, kteří byli odsouzeni, byli prvotrestaní. A až na jednu dvě nebo výjimky to byli muži. Byli to takzvaně obyčejní lidé,“ upozornila veřejná ochránkyně práv.

V parlamentu se hledá nástupce

Zákonodárci začali hledat nástupce nynější ombudsmanky, jejíž funkční období skončí v únoru. Šabatová dala najevo, že o pokračování své nynější práce nemá zájem. Ochránce práv vyberou poslanci z kandidátů, které jim nabídnou prezident – ten tak již učinil – a Senát.

I když Anna Šabatová připouští, že svému nástupci či nástupkyni předá řadu přetrvávajících problémů – jako je stavební řízení nebo nedokončená transformace ústavů pro zdravotně postižené – domnívá se, že některé věci se docela dobře daří. Například to, že lidé už o jejím úřadu vědí a tuší, k čemu slouží.

„Nevědí to všichni, ale ví to dnes už hodně lidí a myslím si, že se znalost zpřesňuje a prohlubuje. Podnětů máme pořád stejně, ale stále se nepatrně zvyšuje počet těch, které jsou v působnosti veřejného ochránce práv. Když jsem začínala ještě s doktorem Motejlem a měli jsme mezinárodní kontakty, tak nám říkali ‚to přes půlku nikdy nepůjde‘. A jde to,“ podotkla.