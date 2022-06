Odebrání agendy Šimůnkové je nešťastné gesto, řekla Válková. Podle Richterové je to osobní msta

Šimůnková podotkla, že rozhodnutí Křečka má souvislost s usnesením, které o něm přijal Senát a v němž ho kritizoval za jeho výroky o menšinách. „Řekl, že to s tím nesouvisí, ale nelze nevidět souvislost,“ uvedla. Dodala, že na nejkřiklavější případy nevhodného chování ombudsmana upozorňovala již dříve. Agenda veřejného ochránce práv je podle ní tak velká, že nelze, aby ji obstarával jeden člověk. Šimůnková nyní za Křečkovy výroky zvažuje žalobu na ochranu osobnosti. Na stole je také možnost vzdát se funkce. „Zvažuji to, je to jedna z variant. Nehodlám sedět, jen proto, abych seděla u stolu a nic nedělala,“ uvedla.

Křeček prohlásil, že Šimůnková však stále zůstane jeho zástupkyní a bude jej zastupovat v době jeho nepřítomnosti. „Případně ji mohu pověřit řešením jednotlivých úkolů. Naše stěžovatele bych rád ujistil, že tato organizační změna se nijak nedotkne vyřizování jejich podnětů. Stejně tak budeme s kolegy na úrovni úřadů, ministerstev i vlády pokračovat v diskusích o řešení systémových problémů nebo připomínkovat legislativní materiály,“ uvedl ombudsman.

Krize mezi osobami

Podle Koudelky, který působí na katedře Ústavního práva a politologie na Masarykově univerzitě v Brně, je nynější situace přízrakem mezilidské krize.

„Zákon je tvořen tak, že v zásadě veškeré kompetence přísluší ombudsmanovi a on může uvážit co, a zdali vůbec něco, může přenést na svého zástupce,“ uvedl s tím, že tak to funguje i například u Národního kontrolního úřadu. Zmínil, že tato kauza na chod úřadu nijak nedopadá. Dodal, že Křeček pouze vyjádřil nespokojenost nad chováním Šimůnkové vůči podřízeným.

Maxim Tomoszek z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uvedl, že ze zákona není rozdělení agendy mezi ombudsmana a jeho zástupce pevně stanoveno. „Doba je příliš krátká na to, abychom mohli říct, že by to mohlo zavazovat i nějakého dalšího člověka, který nastoupí do úřadu,“ podotkl s tím, že v minulosti bylo rozdělení agend velmi proměnlivé. „Je otázka, jestli jsme schopni vyvodit pravidlo, jak by to mělo být,“ uvedl s tím, že není jisté, jestli lze konstatovat, že nějaké pravidlo porušeno bylo.

Uvedl, že je funkce zástupce ombudsmana rozdělena na dvě části. Při té první zastupuje ombudsmana ve chvílích, kdy on nemůže funkci vykonávat a druhá část zahrnuje agendy, kterými jej pověří ombudsman, například přípravou podkladů. Podotkl, že „je plně v kompetenci ombudsmana, aby toto učinil, jakkoliv se na to můžeme dívat jako na nezvyklou věc.“

Šimůnková podotkla, že jí byla odebrána agenda za odlišné názory. S tím Koudelka nesouhlasí. „Paní Šimůnková, když odcházela z úřadu vlády, tak po ní zůstal spor,“ uvedl s tím, že její osobní vlastnosti ve vztahu ke spolupracovníkům vedou k určitým konfliktům.

Sám Křeček také krátce po svém zvolení prohlásil, že v tom, že má Šimůnková odlišný pohled na některé věci, problém nevidí. „Nevidím v tom žádný problém. Já jsem velmi komunikativní člověk, shodnu se prakticky s každým, budeme-li pracovat všichni podle zákona. Znovu opakuji, na nějaké osobní pocity a názory tady není místo,“ uvedl tehdy.

Richterová zmínila, že celých 22 let úřad ombudsmana fungoval. Spor podle ní haní práci velmi dobrých právníků, kteří tam pracují. „Je to něco, co vypadá jako osobní ješitnost,“ podotkla s tím, že Piráti v roce 2020 při volbě kandidátů preferovali někoho jiného než Křečka.