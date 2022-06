ŽIVĚ: Senátoři schválili vyplacení mimořádného příspěvku pět tisíc korun na dítě

Rodiny, jejichž loňské příjmy nepřevýšily jeden milion korun hrubého, budou dostávat od srpna jednorázový příspěvek pět tisíc korun na dítě do 18 let věku. Předpokládá to vládní návrh zákona, jehož přijetí umožnil Senát. Horní komora také schválila novelu, která umožní ubytovávání a registraci uprchlíků z Ukrajiny i po skončení nouzového stavu. Norma řeší také dávky běžencům. Senátoři podpořili i novelu exekučního řádu.