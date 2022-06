Vláda schválila mimořádný příspěvek na dítě 5000 korun

Rodiny by příspěvek měly začít dostávat ve druhé polovině letních prázdnin, týká se dětí, kterým nebude 1. srpna ještě 18 let. Domácnosti, které pobírají přídavky na děti, by měly podporu získat automaticky. Ostatní rodiče o ni budou žádat. Normu dostane teď k projednání sněmovna. Opozice už ohlásila, že navrhne změny.

Vláda projednávání návrhů ministerstva práce před týdnem odložila na tuto schůzi kabinetu, podle šéfa resortu Mariana Jurečky (KDU-ČSL) kvůli dopracování technicko-legislativních připomínek. Například právě k návrhu na dávku 5000 korun na dítě pro rodiny s loňským hrubým příjmem do jednoho milionu korun ročně se sešla řada závažných připomínek dalších ministerstev. Úřady upozorňovaly i na nesoulad předlohy s ústavním pořádkem nebo unijním právem.