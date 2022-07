Zaměstnanci budou mít nadále zaplacené první tři dny nemoci. Vláda neplánuje obnovit karenční dobu

„I s ohledem na to, že ještě nemáme za sebou takové věci, jako je pandemie covidu, myslím si, že to není na pořadu dne,“ zdůvodnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Jana Pastuchová (ANO) se domnívá, že to tak je správně. „Protože při dnešní době a inflaci by tři dny neplacené nemocenské byly špatně,“ řekla.

Současná koalice přitom ještě v opozici zrušení karenční doby odmítala. „Může dojít ke zvýšení krátkodobé nemocnosti. A samozřejmě to velmi zkomplikuje situaci na pracovním trhu,“ argumentoval v roce 2019 tehdejší místopředseda sociálního výboru Jan Bauer (ODS).

Navzdory dřívějším výhradám opatření současné vládní strany měnit neplánují. Má jít o kompromis uvnitř koalice – například Piráti totiž už před třemi lety podporovali zrušení karenční doby a její návrat se tak neobjevil ani v programovém prohlášení kabinetu.

„Nejdříve musíme splnit to, co jsme si tam napsali. A jsou to ambiciózní cíle. Navíc přišly dodatečné krize. Je válka na Ukrajině, vysoká inflace a vysoké ceny energií. Na to my napínáme veškerou politickou energii,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).