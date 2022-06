Z devadesáti bodů česko-polské dohody o Dolu Turów je podle Hubáčkové splněno dvacet

Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam plánuje těžit až do roku 2044. Důl se chystá postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice ze Žitavy do Bogatyně. Obyvatelé na české straně hranice se obávají nejen hluku a zvýšené prašnosti, ale především ztráty podzemní vody a poklesu půdy.

Součástí dohody je kromě jiného vybudování ochranného valu, který má obce na české straně ochránit před hlukem a prachem z dolu. „Podle dnešní informace do konce tohoto týdne získá polský vládní zmocněnec od PGE projektovou dokumentaci a my ji následně obdržíme prostřednictvím českého ministerstva životního prostředí,“ řekl v pondělí liberecký hejtman Martin Půta (SLK).

Tématem jednání byl také Fond malých projektů, do kterého se polská a česká vláda, Dolnoslezské vojvodství a Liberecký kraj zavázaly dávat rovným dílem dohromady 500 tisíc eur ročně (v přepočtu zhruba 12,4 milionu korun).

„Jsou to peníze, které by měly být využity přeshraničně, ideálně by to měly být společné projekty českých a polských obcí tak, aby nekončily na hranici, ale navazovaly na sebe. Ještě k tomu bude jedna konzultace a předpokládáme, že už v září bude první kolo výzvy,“ řekl Půta. Půjde podle něj o projekty zaměřené primárně na zadržení vody v krajině.