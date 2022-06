Reportéři ČT: Tykačově Severní energetické chybí peníze na vázaném účtu. Přesto chce evropské peníze

Od roku 2015 už stroje jedou pouze v útlumovém režimu, do dvou či tří let ztichnou úplně.„Vzhledem k tomu, že tam jsou stále platné územně-ekologické limity z roku 1991, předpokládáme, že těžbu velkostrojovou technologií ukončíme kolem roku 2025,“ řekl generální ředitel těžebních firem skupiny Sev.en Energy, vlastněné Tykačem, Petr Lenc.

Ministerstvo průmyslu s takovým návrhem nesouhlasilo. Upozorňovalo, že hrozí, že těžaři zákonem stanovené rekultivace nezaplatí a miliardové sanace bude muset hradit stát. „Primárním důvodem požadavku na dotvoření rezerv na vázaných účtech je snaha vlády snížit rizika pro případ, kdy by těžební společnost svou těžební činnost ukončila předčasně a náklady na sanaci by musel hradit stát,“ uvedl tehdy resort k pozměňovacímu návrhu Dolínka.

I proto se stát pokusil o zásadní změnu. Když před dvěma lety vznikala novela horního zákona, navrhovaná legislativa stanovovala, že firmy těžící uhlí musí všechny chybějící peníze na rekultivace převést na kontrolované vázané účty u bank do 30. června letošního roku. To se však nestalo.

Sám Tykač se k tomu pro Reportéry ČT nevyjádřil. Tvrdí ale, že dluh na rekultivačním účtu Severní energetické vznikl ještě předtím, než se stal majitelem této těžební společnosti. „Mohu Vás ubezpečit, že společnost Severní energetická, která těží v lomu ČSA, postupuje důsledně podle zákona a za všech okolností tak bude postupovat i v budoucnosti. Dluh na účtu rekultivace vznikl před mnoha lety, ještě před příchodem současného akcionáře. My jsme ho do dnešního dne snížili o více než dvě třetiny,“ sdělil Tykačův mluvčí Jan Chudomel.

Každá společnost má totiž zákonem nařízeno, jak velkou sanaci a rekultivaci musí v lomu provést. Stát se tak od konce osmdesátých let snaží hlídat to, aby se zničená krajina po konci těžby alespoň částečně vyčistila a zahladila. Podle Koželouha jsou na místě obavy, že by Severní energetická nemusela tuto svou zákonnou povinnost splnit. „Stále chybí ještě více než miliardu převést na vázaný účet. A těžba končí už za dva roky. To znamená, že to riziko tady je,“ řekl.

Obava, že by zákonnou rekultivaci musel místo uhlobaronů platit stát, se týká především těžebních společností Pavla Tykače. Kromě Severní energetické jde i o Vršanskou uhelnou (jejich aktuální rekultivační dluh činí celkově 2,2 miliardy korun) a také konkurenční Sokolovskou uhelnou.

„Samozřejmě platí, že na schválené sanace a rekultivace krajiny po ukončení těžby bude dostatek peněz vždy,“ ujišťoval Tykačův mluvčí Chudomel. Firmy Severočeské doly a OKD už mají všechny tyto peníze pokryty.

Hrozící sankce

Majitelé Lomu ČSA však mohou být v klidu. Přestože tam těžba skončí už za dva či tři roky a měla by se tam co nejdříve rozjet rekultivace, díky Petru Dolínkovi a jeho pozměňovacímu návrhu získali čas na financování až do roku 2030.

Pokud některé těžební společnosti zákonný požadavek na provedení sanací a rekultivací nesplní, hrozí jim podle báňského inspektora Machka několik sankcí nebo postihů. „Upravuje je opět horní zákon. Záleží na charakteru správního deliktu. Pokud nesplní některou z těch zákonných povinností, vystavuje se postihu pokuty ze strany Státní báňské správy až do výše pěti milionů korun. Další sankcí může být zákaz činnosti na dobu tří let, a pokud bychom to přenesli do roviny trestního práva, může dojít až k trestnému činu,“ vysvětlil.

Peníze z evropských fondů

Tykačova skupina se před rokem obrátila na Ústecký kraj a požádala o téměř totožnou částku, jako jí chybí na zákonnou rekultivaci Lomu ČSA. Tedy o 1,2 miliardy korun, které chce dostat z evropských transformačních fondů. Jde o vůbec nejvyšší možný příspěvek. Tyto peníze mají podle Tykačovy firmy pomoct s revitalizací a restrukturalizací oblasti kolem lomu. Celkem kraj mezi všechny transformační projekty rozdělí zhruba šestnáct miliard korun.

„Rozsáhlé území Lomu ČSA bude jedním z prvních, které ukončí těžbu v rámci stávajících těžebních lokalit. Už před dvěma lety jsme zahájili přípravu transformace tohoto území. Výsledkem by mělo být to, že území po ukončení aktivní těžby uhlí začne produkovat nějakou přidanou hodnotu,“ sdělil generální ředitel těžebních firem skupiny Sev.en Energy Lenc.