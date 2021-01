Elektrárna Počerady patří skupině Sev.en Energy

Společnosti loni v říjnu uvedly, že se na urychlení prodeje elektrárny dohodly s ohledem na nové emisní normy Evropské unie. ČEZ na konci roku 2019 nevyužil opci, aby majitelem elektrárny zůstal. Už tehdy nevylučoval to, že firmy povedou o převodu elektrárny další jednání. Změnu majitele dlouhodobě kritizují ekologové. Vadí jim zejména fakt, že Tykačova firma plánuje provozovat elektrárnu déle než ČEZ.

Elektrárna Počerady leží mezi Louny a Mostem. Svým instalovaným výkonem pětkrát 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi. Zástupci Sev.en Energy loni v březnu oznámili, že společnost chce zmodernizovat hnědouhelnou elektrárnu Počerady tak, aby mohla být v provozu i po roce 2028, kdy by měly začít platit další, ještě více zpřísňující limity Evropské komise.

„Modernizace začne bezprostředně po převzetí elektrárny. Aktuálně připravujeme potřebnou dokumentaci a probíhá také výběr dodavatelů pro jednotlivé části ekologizace. Cílem je opravit elektrárnu tak, aby do budoucna splnila přísnou evropskou legislativu,“ řekla mluvčí skupiny Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová. Investice v řádu jednotek miliard korun chce nový majitel směřovat hlavně do snížení emisí a opatření na snížení prašnosti.

Elektrárna bude po opravách podle mluvčí splňovat naprostou většinu požadavků nové směrnice platné od poloviny letošního roku. „Výjimkou jsou emise rtuti, u kterých by další nevelké snižování vyžadovalo neúměrně vysokou investici. Evropská směrnice však právě na takovou situaci pamatuje a umožňuje elektrárnám získat částečnou a časově omezenou výjimku,“ řekla mluvčí.

Hnutí Arnika loni v říjnu oznámilo, že Počerady byly předloni po elektrárně Chvaletice ze skupiny Sev.en Energy druhým nejhorším českým zdrojem vypouštěné rtuti do ovzduší, vody a půdy. Počerady jsou také s Prunéřovem a Tušimicemi ze skupiny ČEZ i největším českým zdrojem skleníkových plynů, uvedlo. Žebříčky provozů z hlediska vypouštěných látek znečišťujících ovzduší sestavuje Arnika každoročně z dat Integrovaného registru znečišťování (IRZ).