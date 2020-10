Hnědouhelnou elektrárnu Počerady převezme Sev.en od ČEZu už letos. O tři roky dříve, než plánoval

Změnu majitele dlouhodobě kritizují ekologové. Vadí jim zejména fakt, že Tykačova firma plánuje provozovat elektrárnu do budoucna déle než současný vlastník ČEZ. Spalování hnědého uhlí je jedním z nejintenzivnějších zdrojů skleníkových plynů způsobujících změnu klimatu. Vypouští do ovzduší také řadu látek škodlivých pro lidské zdraví.

„Po vyjednávání s ČEZ koupí Sev.en Energy elektrárnu sice za vyšší cenu, ale o tři roky dříve, než bylo původně plánováno. Chceme totiž co nejdříve připravit Počerady na plnění přísných emisních limitů Evropské unie platných od roku 2021,“ řekl generální ředitel skupiny Sev.en Energy Luboš Pavlas.

V provozu i po roce 2028?

„Souběžně s převodem dojde k ukončení stávající kupní smlouvy na nákup uhlí od Vršanské uhelné v objemu pět milionů tun za rok. Součástí dohody je i přístup ČEZ ke kompletní produkci elektrárny Počerady v letech 2021 až 2023. Elektrárna dodá pět terawatthodin ročně za fixní cenu a tuto elektřinu bude ČEZ prodávat na trhu,“ uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Elektrárna Počerady leží mezi městy Louny a Most. Svým instalovaným výkonem pětkrát 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi. Zástupci Sev.en Energy v březnu oznámili, že společnost chce zmodernizovat Počerady tak, aby mohly být v provozu i po roce 2028, kdy by měly začít platit další, ještě více zpřísňující limity Evropské komise. Do elektrárny chce firma investovat řádově miliardy korun.