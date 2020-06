Starší prunéřovská elektrárna v červnu zavře. Demonstrující aktivisté volali po úplném konci spalování uhlí

Provoz starší ze dvou elektráren Prunéřov, která zaměstnává 150 lidí, má skončit do 30. června. „Doba uhelná končí, což možná ne všichni tady z místních zaměstnanců rádi uslyší, ale je to něco, co je nezvratné,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Kromě staré prunéřovské elektrárny zůstává v provozu sousední nová, která byla postavena později a kam zamíří zmínění zaměstnanci. Pro tuto elektrárnu uhlí zatím bude ještě na dalších patnáct let.

Elektrárny Prunéřov patří k největším producentům skleníkových plynů v Česku a na předních místech jsou i v produkci prachu a plynů způsobujících kyselé deště a rtuti.

V areálu v pátek zasedala uhelná komise státu, která podle ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) do konce letošního roku stanoví postup útlumu těžby uhlí. Komise se podle jejího člena Jana Rovenského (za Greenpeace) shodla na tom, že hlavním kritériem při útlumu elektráren by měly být jejich emise skleníkových plynů na jednotku vyrobené energie.

Požadavek co nejrychlejší cesty k ukončení spalování uhlí

Ekologické organizace Zelený kruh, hnutí Duha a Greenpeace ukončení provozu elektrárny uvítaly. Podle nich by ale již nyní bylo možné odstavit další zastaralé a plýtvavé elektrárny. Po Prunéřovu I by to měly být podle nich zejména elektrárny Počerady či Chvaletice.

Před elektrárnou Prunéřov II se pak sešli i aktivisté. Členové a příznivci několika hnutí bojujících za klima při demonstraci rozložili před vjezdem do areálu, kde zasedala uhelná komise státu, transparenty a k nim boty reprezentující lidi, kteří si přejí ukončení provozu hnědouhelných elektráren.

Cílem protestní akce bylo podle Petra Doubravského z hnutí Fridays for Future vytvořit tlak na uhelnou komisi, aby určila co nejrychlejší cestu k ukončení spalování uhlí. „Podle nás nestačí uzavřít jednu elektrárnu a doufáme, že Prunéřov I bude jen první z řady uzavřených,“ řekl Doubravský.

Na transparenty napsali aktivisté hesla, která používají při demonstracích, jako: Dochází nám čas, Stávka za klima, Mluvme o klimatu a další. K účasti dalších lidí organizátoři akce nevyzvali. „Rozhodli jsme se nemobilizovat veřejnost kvůli současné situaci, protože nechceme riskovat přenos koronaviru. Právě ty nepřítomné lidi zde reprezentují boty a transparenty,“ uvedl Doubravský.

Happening za zavření všech uhelných elektráren uspořádali aktivisté z organizací Fridays For Future, Limity jsme my, Univerzity za klima a Extinction Rebellion.