Finanční ředitel ČEZu: Počerady bude v roce 2024 téměř jistě vlastnit Tykačova Sev.en Energy

V roce 2013 uzavřela Vršanská uhelná z dnešní skupiny Sev.en Energy s ČEZem dlouhodobou smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady na 50 let, jejíž součástí byly i dvě opce na prodej, respektive ponechání si elektrárny. Při možné první opci v roce 2015 zůstala elektrárna majetkem ČEZu.

O druhé musí být jasno letos. „Když opci nevyužijeme do konce roku, tak Sev.en má jistotu, že přebírá elektrárnu za danou cenu 2. ledna 2024,“ řekl Novák.

„Zatím to vypadá tak, že všechno, ještě víc než kdy jindy, nám říká, že bychom tu elektrárnu prodat měli. To znamená nečinit žádná rozhodnutí,“ uvedl. Jednání mezi oběma firmami podle něj aktuálně nejsou. „V době, kdy jsme tu smlouvu v roce 2013 uzavírali, nebylo ani vidu ani slechu o tom, co je dneska ve vztahu k uhelné energetice. Svět se pro uhelnou energetiku značně komplikuje,“ dodal.

Firmě ČEZ nedává ekonomický smysl provozovat elektrárnu, pro kterou nemá svoje vlastní uhlí, doplnil. Tím se podle něj Počerady liší například od elektráren Prunéřov, Tušimice a Ledvice, které spalují uhlí ČEZu.