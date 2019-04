Elektrárna Počerady vypustila loni tolik emisí jako všechna nákladní auta v Česku

„Zavřít nepotřebnou a velice plýtvavou elektrárnu Počerady by snížilo české emise oxidu uhličitého stejně, jako kdyby přestala jezdit úplně všechna nákladní auta. ČEZ však stále neřekl, jestli ji opravdu zavře a bude tak naplňovat Státní energetickou koncepci ČR, nebo jestli ji prodá Pavlu Tykačovi. Co by se asi dělo, se ukazuje ve Chvaleticích, kde Tykač zvyšuje spalování uhlí, a dokonce žádá výjimku, aby mohl vypouštět více toxické rtuti,“ uvedl programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Podle Greenpeace nepočítá do budoucna s provozem elektráren Počerady a Chvaletice ani Státní energetická koncepce ČR.

Podle Greenpeace elektrárna Počerady produkuje podobné množství emisí jako všechna nákladní auta v České republice. Vyplývá to z dat systému obchodování s emisními povolenkami, které zveřejnila Evropská komise a upozornila na ně ekologická organizace Greenpeace ČR . Srovnání s produkcí emisí aut se opírá o data Centra dopravního výzkumu z roku 2017.

Že mají Tykačovy firmy o elektrárnu Počerady zájem, potvrdil v říjnu loňského roku generální ředitel holdingu Sev.en Energy Luboš Pavlas. Tykačova společnost Vršanská uhelná jednala s ČEZ, kterému elektrárna nyní patří, o její koupi předloni. Dozorčí rada ČEZ ale transakci neschválila. Vršanská uhelná dříve uvedla, že nabídla za Počerady deset miliard korun. Pavlas řekl, že aktuální nabídka by byla nižší.

Tušimice chtějí být uhlíkově neutrální

Zatímco Počerady a druhý největší znečišťovatel Tušimice se držely množstvím loni vypuštěných emisí na podobné hodnotě jako předloni, elektrárna Chvaletice zvýšila emise CO 2 o 43 procent proti roku 2017 na nejvyšší hodnotu za posledních 11 let. Předloni činily emise zhruba tři miliony tun CO 2 , loni přes 4,3 milionu.

Podle mluvčí Sev.en Energy Gabriely Sáričkové Benešové žebříček zohledňuje jen některé typy produkce CO 2 . Ani s Chvaleticemi přitom státní energetická koncepce do buducna nepočítá.

„Pokud jde o elektrárnu Chvaletice, meziroční nárůst emisí je dán tím, že se v roce 2018 přesně o udanou hodnotu 43 procent zvedla výroba elektřiny. Elektrárna se tím navrací do běžného provozního stavu a reaguje na rekordní poptávku odběratelů. Ta byla způsobena mimo jiné odstávkami jaderných elektráren a nedostatkem energie z obnovitelných zdrojů v době letních veder, tedy kvůli potřebě klimatizovat například nemocnice, výrobny i domácnosti. Elektrárna tím navíc dostála svým závazkům při zajištění stability přenosové soustavy,“ napsala mluvčí Sáričková.