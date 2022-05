Kdybychom nedělali nic, řekli bychom, že je vše dovoleno, prohlásil Blažek o vyšetřování válečných zločinů

Na definování pojmu genocida ve vztahu k válečným zločinům na Ukrajině je podle Blažka brzy a osobně se mu zatím snaží vyhnout, kvůli obtížnému vymezení termínu. „V tuto chvíli si nemyslím, že jde o zločin genocidy, kvůli tomu, že je klíčové, jak to definují různé státy. Musíme se nyní proto zaměřit na drobnou práci a sbírat důkazy o zločinech,“ míní.

„Je zásadní dostat se k rozkazům, o tom, jak rozhodoval Vladimir Putin a například důstojníci. Až na základě těchto činů, kdy se dokáže, že to spáchal stát, se definuje zločin genocidy. Vražda a genocida jsou dvě odlišné věci,“ doplnil.

Ministr apeluje na to, aby státy sbíraly důkazy jednotlivě. „Do budoucna nevím, který vyšetřovatel nebo stát může být podjatý. Typicky i Ukrajina. Je velký předpoklad, že v případě dalšího soudního řízení Rusko uvede, že ukrajinské orgány byly podjaté a z právního pohledu to klidně může být pravda. My podjatí nejsme, budeme zaznamenávat i trestné činy případně spáchané ukrajinskými státními občany,“ sdělil Blažek.