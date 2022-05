Vláda odhalila, jaké zákony chce letos prosadit. Chybí tam aktuální věci, vzkazuje opozice

Podklady pro chystané vládní zákony vycházejí z programového prohlášení a také z předpisů, které s konkrétními termíny přišly z Bruselu. Mezi stovkou bodů je 53 novel zákonů a 16 zcela nových návrhů. Ochrana vodních zdrojů a půdy nakonec nebude jediným ústavním zákonem, oproti dřívějšímu plánu se chystá ještě jeden.

„Je to návrh paní ministryně obrany, aby se snadněji mohla vysílat vojska do zahraničí,“ nastínil ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun (Piráti).

Novelizovat se má třeba zákon o azylu, o důchodovém pojištění nebo ten o sociální podpoře, který umožní čerpat rodičovský příspěvek prarodiči. A vzniknout má letos i zákon, který sjednotí a zmodernizuje správu voleb. Úkoly mají všechny resorty.

Ministři představili priority

„Chceme především usnadnit výstavbu vysokorychlostních tratí, druhou velkou kapitolou je zákon o provozu na pozemních komunikacích neboli zjednodušení bodového systému,“ přibližuje „svá“ témata ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

„Valorizovat úhrady za státní pojištěnce tak, aby výpočet byl rezistentní vůči změnám ekonomiky českého státu, to je naprostá priorita,“ přidává se ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). „Předpokládám, že zákon o státním zastupitelství by se do vlády mohl dostat v červnu,“ odhaduje za svůj resort ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

„Stěžejní je první změna zákona o pedagogických pracovnících. Definuje také další věci týkající se kvalifikace, toho, kdo může učit a v jakém rozsahu si musí dodělat pedagogické vzdělání,“ vyjmenovává ministr školství Petr Gazdík (STAN).

Opozice postrádá aktuální témata

Opozice schválenému plánu ministerských priorit nerozumí, vládu vyzývá k doplnění aktuálních věcí. „Žádný návrh na řešení zdražování tak, aby to zásadně pomohlo občanům ČR, nevidíme, je to opravdu obrovské zklamání,“ míní šéf SPD Tomio Okamura.

„Co lze vytknout tomu plánu v každém případě, je určitá liknavost. Místo toho, aby se skutečně něco dělalo a předkládalo, tak oni spíše debatují, maximálně vysílají signály,“ kritizuje bývalý předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO).