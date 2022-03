Premiér Petr Fiala (ODS) měl v úterý pozitivní test na covid-19 a čeká ho sedmidenní izolace. K pracovnímu programu se chce z domova vrátit co nejdříve, uvedl. „Dnes ráno mi vyšel pozitivní výsledek testu na covid. Nyní mne samozřejmě čeká sedmidenní izolace. K pracovnímu programu se chci vrátit co nejdříve to půjde, alespoň z domova,“ napsal předseda vlády na Twitteru.