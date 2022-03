Sankce nejsou podle mých představ, byl bych vůči Rusku ještě ostřejší, řekl expremiér Topolánek

Podle Topolánka určitě nešlo o jednoznačnou akci a demonstraci síly. Nikdo soudný ale podle něj dnes neřekne, že je možné zabezpečit vojsky NATO bezletovou zónu nad Ukrajinou. „Znamenalo by to vyhrocení vztahů mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí. Mohlo by to konflikt rozšířit, i když si nejsem jistý, že je na to Putin vojensky připraven. Bezletovou zónu Ukrajině zajistíme tím, že jí dodáme protiletadlové kanóny, rakety, aby byla schopna si tu bezletovou zónu vynutit sama,“ řekl.

Ruská invaze na Ukrajinu byla podle bývalého premiéra „budíčkem pro Západ“. Západní země se podle něj po letech ustupování Rusku probudily. „(Západ) ukázal, že není až tak slabý jak vypadal, ale zatím musím říct, že sankce nefungují a krátkodobě fungovat ani nemohou,“ řekl Topolánek. Dodal, že Evropu Vladimir Putin „hodil do vařící vody a my musíme vyskočit“. Ruský prezident se ale podle něj spletl v tom, že Západ není na jeho kroky připravený. „Ale není to ještě podle mých představ. Já bych byl asi ostřejší,“ dodal.

Topolánek si myslí, že Ukrajina je od vstupu do Evropské unie stále poměrně daleko. „Musí projít několika kroky. Válka musí být ukončena, Ukrajina se musí obnovit a pak bude samozřejmě procházet kandidátským martyriem. To může trvat pět nebo patnáct let. Ale řekl bych, že (Ukrajina) je blíž ke vstupu do EU než byla před válkou,“ míní.

Na otázku, zda by takovou pomoc Ukrajině Putin nebral jako zapojení třetí strany do konfliktu Topolánek řekl, že by šlo o test, který by absolvoval. Zmínil také Čínu a uvedl, že možné zapojení této země do konfliktu na Ukrajině odpoví na otázku, zda to v budoucnu bude „svět proti Rusku, nebo svět proti Číně a Rusku“.

Putin je psychopat a paranoik, říká expremiér

Bývalý český premiér označil Putina za psychopata, podle něj je možné u ruského prezidenta pozorovat paranoidní rysy. „Krůček po krůčku říká, co udělá, a Západ mu nevěří. Všechno, co se děje, v zásadě řekl. Rusko nikdy nepřestalo vidět Západ jako nepřítele. Hledání vzájemného vztahu trvalo docela krátkou dobu. Po nástupu Putina, po jeho energetické strategii, po tom, co rozmrazuje zmrazené konflikty, z toho jde strach. Co řekl, to udělal,“ uvedl.

Topolánek také uvedl, že posílení východního křídla NATO je absolutní nutnost. „NATO ví už nejméně šest nebo sedm let, že není schopno bránit tu východní hranici tak, jak slibuje,“ sdělil. Už dříve Topolánek také uvedl, že jediným řešením je odstranění Putina. „Musí to udělat ti lidé vevnitř, pokud to neudělají, tak máme co do činění s šílencem, který je schopen udělat cokoliv,“ řekl v úterním Interview ČT24.

Upozornil ale na to, že nikdo neví, zda lidé kolem Putina nejsou ještě horší než on sám. „Už je vidět, že se někteří lidé dostávají do izolace, někteří generálové odcházejí. Myslím si, že (ruský ministr zahraničí) Sergej Lavrov v televizi už jenom 'plácá', že informace nemá. Jednalo se mi vždycky o odstranění toho režimu, toho kremelského vládce, který se dnes stylizuje do role cara,“ upřesnil.