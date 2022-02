Česko u Soudního dvora EU stáhlo žalobu na Polsko kvůli Dolu Turów, uvedl Morawiecki

Nekteří starostové kritizují fakt, že dohodu zatím neviděli, obecně ji ale vítají. Věří, že se uklidní vypjaté vztahy s polskými sousedy. Milan Starec ze Sousedského spolku Uhelná například kritizuje polohu těsníci stěny, která podle něj nezabrání úniku vody z jejich obce.

„Teď máme díky dohodě garantovanou funkčnost podzemní stěny a můžeme ji kontrolovat, to do včerejška nebylo,“ říká místostarosta Frýdlantu Dan Ramzer (ODS). Věří, že do budoucna si společně obce funkčnost pohlídají.

„Pro nás jako pro obce na Frýdlantském výběžku je to jistota, že když dojde ke ztrátě vody, tak budeme mít prostředky na nové přivaděče, které už plánujeme,“ doplňuje pak starosta Heřmanic Vladimír Stříbrný (SLK). Mrzí ho ale, že doba soudního dohledu bude pouze pět let.

I v Polsku pak lidé především v regionu okolo města Bogatynia přijetí dohody vítají, uvádí zpravodaj ČT Lukáš Mathé.