Přibylo 55 tisíc nakažených covidem. Dál se plní nemocnice, ubývá ale těžkých případů

Nejvíce se sice koronavirus ve variantě omikron šíří v Praze a okolí, ale rozdíl v relativním počtu nakažených se začíná srovnávat a přírůstky v mezitýdenním srovnání se v Praze poněkud snižují. Jestliže minulý pátek vzrostl počet nově nakažených oproti předchozímu týdnu o dvě třetiny (z 2868 na 4813), tentokrát to byl zhruba čtvrtinový nárůst (z 4813 na 6104). Praha jako kraj eviduje 2814 nakažených na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní, ve Středočeském kraji je to 2636 případů na sto tisíc obyvatel v témže období. U ostatních krajů se pohybuje incidence od 1728 nakažených na sto tisíc obyvatel za týden na Vysočině po 2323 ve Zlínském kraji.

Hospitalizovaných přibývá, ne však těch v těžkém stavu

Prudký růst množství lidí nakažených koronavirem se opět projevuje i v nemocnicích. Od začátku týdne počty covidových pacientů stoupají, i když zdaleka ne takovým tempem jako součty pozitivně testovaných. Jestliže ale před týdnem bylo hospitalizovaných 1637, nyní stoupl jejich počet na 2128. Neprojevilo se to ale na jednotkách intenzivní péče, kde je 184 pacientů oproti 218 o týden dříve.

Novinkou posledních dnů je, že mezi lidmi přijímanými do nemocnic kvůli nákaze covidem-19 převažují ti očkovaní. Padesátiprocentní hranici překročila tato skupina v úterý. V pátek bylo mezi 236 nově hospitalizovanými 52 procent očkovaných lidí. Liší se ale jejich věk. Průměrný věk hospitalizovaných neočkovaných činil 53 let, u lidí s dokončeným základním očkováním byl o devět let vyšší a u hospitalizovaných s posilující dávkou to bylo 76 let. Více očkovaných je také mezi nově nakaženými. V pátek bylo z nově potvrzených případů 40 procent plně očkovaných a 15 procent i s posilující dávkou.