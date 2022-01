Ministři poprvé jednali s hejtmany. Domluvili se na změně financování záchranek

Do deseti dnů uvidíme projev dramatického nástupu vlny varianty omikron také ve zvýšení počtů hospitalizovaných v nemocnicích, řekl v Interview ČT24 epidemiolog Petr Smejkal a člen Národního institutu pro zvládání pandemie. Zároveň varoval před hlasy, které vyzývají začít se ke covidu-19 chovat jako k chřipce. Podle něj by to vedlo k zahlcení zdravotního systému.