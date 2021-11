Soud v USA nařídil prezidentem oceněnému Krúpovi zaplatit Bakalovi vysoké odškodné, zjistili Reportéři ČT

„Nějaký soudce rozhodl o něčem, o čem vůbec nic nevím. Netuším, o čem se tam rozhodlo,“ reagoval Krúpa s tím, že nemohl být účastníkem řízení, protože v té době kvůli covidu nebylo možné cestovat do Spojených států. Pražský hrad se zatím k závěru soudu v Charlestonu nevyjádřil.

Krach skupiny Arca

V České republice a na Slovensku se o Krúpovi mluví hlavně v souvislosti s jedním z největších československých krachů. Skupinu Arca Krúpa skoro před dvaceti lety zakládal, donedávna ji řídil a byl také jejím majoritním vlastníkem. Nyní skupina dluží asi dvacet miliard korun, které není schopna splatit.

Peníze si společnost napůjčovala prostřednictvím krátkodobých směnek. Na ně firmě půjčovaly své uspořené miliony nejen podnikatelé, ale také drobní střadatelé, kteří skupině poskytli své úspory. Okolnosti dvacetimiliardového krachu Arcy už vyšetřuje česká i slovenská policie.

„Je to jedna z největších insolvencí. V českém řízení Arca Investment je více než 1900 věřitelů, jsou tam stomiliony nebo miliardy korun. V takové komplexitě a ještě, že se jedná o seskupení tolika firem, to v Česku ani na Slovensku doposud neprobíhalo,“ konstatoval partner poradenské společnosti Price Waterhouse Coopers Petr Smutný.

Více než tři a půl miliardy korun půjčili společnosti Arca Investments klienti advokátní kanceláře JŠK. „Situace, do které se společnost dostala, je finanční katastrofou. Pan Krúpa je zcela jistě součástí toho problému, určitě není součástí jeho řešení,“ řekl zástupce spolků věřitelů AVEA z advokátní kanceláře JŠK Tomáš Richter.

„Práce všeho druhu“

Arca v minulosti investovala do řady oborů. Zabývá se například realitami, v současné době staví bytový projekt Pod Vinicou v Bratislavě. Skupina podniká i v energetice. Na Slovensku vlastní elektrárny na biomasu a investovala i do fotovoltaických elektráren. Skupina také prostřednictvím svých firem patří mezi nejvýznamnější dodavatele agenturních zaměstnanců, vlastní také slovenskou síť s potravinami Delia, se kterou chtěla expandovat i do České republiky.

Krúpa v minulých letech předal vedení společnosti i majetkový podíl Rastislavu Veličovi, který byl do té doby jeho pravou rukou. Nyní se ale neshodnou v tom, kdo krach firmy způsobil. Vzájemně se obviňují z vyvádění peněz. „Do léta 2020 vládl české větvi Pavol Krúpa a Arca Capital Bohemia využíval jako průtokový ohřívač. To znamená, že poslal peníze do Arca Capital Bohemia ze společností, které emitovaly dluhopisy, a následně si je převedl do jiných společností,“ popisuje Velič.