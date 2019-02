Bakalova éra v OKD: Triumfální začátek a neslavný závěr

Samotná částka dodnes vyvolává spory. Podle některých názorů byla hodnota přes 10 miliard korun, podle jiných měl stát dostat aspoň 8 miliard. Ještě v současné době soud řeší, zda tehdejší znalecký posudek byl hrubě zkreslen. Obžaloba tvrdí, že státu tak vznikla škoda 5,7 miliardy korun.

Cesta z pozadí na výsluní

Z pozadí tuto velkou hru sledoval i Zdeněk Bakala. Málokdo tehdy věděl o jeho roli. Až později potvrdil, že se na privatizaci podílel už od začátku. V roce 2014 se svěřil MF DNES, že jeho role byla mnohem aktivnější, než se do té doby soudilo.

„Přišel za mnou Otava a řekl mi, že vykupují od státu minoritní podíl akcií a potřebují na to financování. Zeptal se mě: Můžeš nám pomoci? A já jsem začal pracovat na financování,“ vzpomínal pro list Bakala.

V průběhu jednání se podle něj ukázalo, že majitelé by rádi Karbon Invest prodali. „Neměli kapitál na to, aby do OKD investovali. Cena uhlí byla nízko. My jsme na to řekli - fajn, ale naše silná preference je, abyste nejdříve vykoupili státní podíl v OKD a pak nám to prodali celé. Takže jsem jim zprostředkoval financování a oni s jeho využitím vykoupili státní podíl,“ popsal MF DNES Bakala.

Majitelé Karbon Investu se svého podílu zřejmě chtěli zbavit i proto, že je vyšetřovala policie pro podezření z tunelování. Soud je však osvobodil.