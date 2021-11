Zavést lockdown pro neočkované? Odborníci a politici se neshodnou

„Lidé u nás podléhají šíleným nesmyslným internetovým zprávám. Je špatně, že lidé jsou tak nezodpovědní, že se nechtějí nechat očkovat,“ myslí si imunolog Václav Hořejší.

Podle něj by se dalo v tuto chvíli říct, že epidemie se vymyká kontrole. „Ta čísla letí nahoru, těžko to hodnotit nějak pozitivně,“ konstatoval. Za lockdown se nepřimlouvá, je ale podle něj zřejmě potřeba povinné očkování, zvláště pro profese, kde je to nezbytné. „Tady se všichni bojí, že by nastala revoluce těch neočkovaných,“ dodal Hořejší.

Proti tvrdému lockdownu je i náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková. Myslí si ale, že je dobré, aby stát jasně vyjádřil, co si přeje. „Stát by se neměl stydět, že preferuje očkované lidi. My nevymýtíme virus, ale potřebujeme, aby populace byla imunní, aby nám ten virus nehnal lidi do nemocnic,“ řekla. Souhlasí s tím, že lidé by měli poslouchat odborníky.

Diskriminace neočkovaných

Lockdown pro neočkované nepovažuje za správný krok specialista na zdravotnické právo Ondřej Dostál (Piráti). „Jedná se o špatně cílené opatření, ale přitom opomíjí, že ti, kteří prodělali covid, jsou méně rizikoví než ti, co ho neprodělali, ale mají dvě dávky očkování,“ řekl.

Podle experta na právo by takový krok byl diskriminační. „Cokoliv, co bychom nazvali lockdownem, tak by s vysokou pravděpodobností vyžadovalo vyhlášení nouzového stavu, což samozřejmě vláda může udělat, ale je otázka, jestli by to prošlo parlamentem,“ vysvětlil. Samozřejmě podle něj může resort zdravotnictví například zavést pravidelná povinná očkování nebo zvláštní očkování.