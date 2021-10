STAN nominuje do vedení sněmovny Kovářovou. Dolní komoru by tak měly řídit převážně ženy

Předseda STAN Vít Rakušan novinářům po jednání řekl, že Kovářová umí hledat konsensus i širší shodu a že zvládne dění v Poslanecké sněmovně i v době, kdy bude mít formující se koalice v dolní parlamentní komoře silnou opozici. „Použít umí šarm i humor,“ uvedl Rakušan na adresu Kovářové.

Nominaci Kovářové do vedení dolní komory označil za logickou vzhledem k jejím zkušenostem s legislativními procedurami předseda klubu Starostů Jan Farský. „Kolegové napříč stranickým spektrem ji vždy cenili za vysoké pracovní nasazení i schopnost nalézt konsensus. A to jsou vhodné vlastnosti, kterými by měla osoba ve vedení ústavní instituce disponovat. Proto jsme přesvědčeni, že bude právě Věra Kovářová naše hnutí na této úrovni důstojně reprezentovat,“ uvedl.

Kovářová působí ve sněmovně od roku 2013, v končícím volebním období působila v rozpočtovém výboru a výboru pro veřejnou správu. Měla také funkci místopředsedkyně klubu STAN, v které ji potvrdil nový poslanecký klub Starostů minulý týden.

„Chci být místopředsedkyní aktivní a využít svých dosavadních zkušeností k tomu, aby se Poslanecká sněmovna stala důvěryhodnou institucí v očích našich spoluobčanů. Zároveň se chystám pokračovat v započaté práci, tedy chci nadále podporovat vše, co souvisí s dobrým a kvalitním životem obcí a měst, a tím logicky také všech lidí, kteří v nich žijí,“ sdělila Kovářová k nominaci v tiskové zprávě.

Ženy ve vedení sněmovny

Kovářová by neměla být jedinou ženou, která může v nové sněmovně zaujmout vedoucí roli. Pětice stran, které v rámci koalic SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN jednají o vládě, v úterý oznámila, že jejich kandidátkou do čela sněmovny bude šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Piráti na post místopředsedkyně navrhují Olgu Richterovou. O prestižní post si zažádala na jednání klubu i poslankyně hnutí ANO, Jaroslava Pokorná Jermanová, píšou Seznam Zprávy. Nová sněmovna by měla mít šest místopředsedů, o jednoho více než dosavadní.

Ženy tvoří i čtvrtinu nového složení dolní komory, což je vůbec nejvíc v historii. Dvacet poslankyň bude zastupovat hnutí ANO, třináct koalici PirátiSTAN, dvanáct SPOLU a pět SPD. Podle občanské iniciativy Zakroužkuj ženu novým poslankyním pomohly hlavně preferenční hlasy, dvanáct z nich by se bez nich do sněmovny vůbec nedostalo.