Policie nebude za Zemanem pouštět nikoho bez souhlasu lékaře. Podle Babiše udělal Vondráček velkou chybu

Ústřední vojenská nemocnice se ve čtvrtek také distancovala od Vondráčkových výroků o prezidentově zdravotním stavu. „Možný důvod toho, že se nemocnice od předsedy sněmovny distancovala, je, že neřekl přesný popis zdravotního stavu prezidenta republiky a je to jinak,“ domnívá se právník z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR Tomáš Doležal. Veřejný zájem na tom, aby veřejnost měla informace o zdravotním stavu prezidenta, podle něj ale naráží na lékařské tajemství. O jeho stavu by podle Doležala proto neměli informovat lékaři, ale jen lidé z jeho nejbližšího kruhu.

Stejně dá podle Babiše Zavoral vědět i lídrovi SPOLU a předsedovi ODS Petru Fialovi, který také o schůzku požádal. „Víte, celá ÚVN a hlavně její personál je pod enormním tlakem. Oni dělají svou práci a dělají ji skvěle s maximálním nasazením. Na druhou stranu musím říci, že celá situace okolo zdraví pana prezidenta je značně vyhrocená, a to měl pan Vondráček při návštěvě pana prezidenta vnímat a zohlednit,“ doplnil.

„Je to velká chyba kolegy Vondráčka, který mě o návštěvě prezidenta neinformoval,“ okomentoval pro ČT Babiš. Předseda sněmovny měl podle něj zohlednit, že situace kolem prezidentova zdraví je vyhrocená. „Já bych se určitě snažil dohodnout s ošetřujícím lékařem a zeptal bych se na vhodnost takové návštěvy. Určitě bych se spojil s ředitelem nemocnice, což jsem ostatně v mém případě udělal a pan ředitel mi sdělil, že hned, jak to bude možné, tak mi setkání s panem prezidentem umožní,“ dodal. Kvůli schůzce ohledně povolebního vývoje proto nyní čeká na povolení Zavoralem.

Kancelář prezidenta čelí dlouhodobé kritice kvůli informování o prezidentově zdravotním stavu. Na čtvrtečním briefingu na Hradě vystoupila prezidentova žena Ivana s dcerou Kateřinou. Podle manželky prezident podstupuje léčbu, která bude trvat jistou dobu. Média požádala o trpělivost a potřebný čas, aby měl možnost nabrat sílu. Spekulace o zdravotním stavu označila za minimálně neetické. Novináři neměli možnost pokládat dotazy.

Podle bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas si dvě třetiny lidí si myslí, že by měla Kancelář prezidenta republiky obecně informovat o tom, jestli zdravotní stav Zemanovi umožňuje vykonávat jeho ústavní povinnosti. Více než pětina dotázaných se domnívá, že by měly být zveřejněny detailní informace. Podle desetiny respondentů by pak o prezidentově zdravotním stavu kancelář informovat neměla.