Senát nedostal odpověď kanceláře prezidenta ohledně stavu Zemana, Vystrčil se obrátil na nemocnici

Miloš Vystrčil je jako předseda Senátu druhým nejvyšším ústavním činitelem po prezidentovi republiky a po jeho hospitalizaci žádal Hrad o informaci o zdravotním stavu Miloše Zemana. Uvedl, že dosud nedostal odpověď. Nově se Vystrčil obrátil na ředitele Ústřední vojenské nemocnice Miroslava Zavorala s žádostí o informace. „Očekávám, že pan ředitel nemocnice bude rychlejší, než je Kancelář prezidenta republiky,“ uvedl předseda horní parlamentní komory.

Kritičtí jsou senátoři k činnosti hradní kanceláře. „Že jsme nedostali odpověď od kancléře Vratislava Mynáře, mě osobně vůbec nepřekvapuje,“ zdůraznil první místopředseda horní komory Jiří Růžička (za STAN). „Je namístě, aby Kancelář prezidenta republiky skončila se svou prapodivnou stínohrou a podala jasné informace,“ podotkl. Vystrčil dodal, že podle něj „prezident není v dobrých rukou, pokud se bavíme o Kanceláři prezidenta republiky“. Domnívá se, že pracovníci kanceláře činí kroky, s nimiž by Zeman ne vždy souhlasil.

Hlasování o přenesení pravomocí spojují senátoři s činností po 8. listopadu

Senát se začíná připravovat i na možnost, že by jeho členové a zároveň i poslanci hlasovali o dočasném přenesení prezidentových pravomocí na předsedy vlády a Poslanecké sněmovny. Vystrčil zdůraznil, že není potřeba žádná aktivita hlavy státu do 8. listopadu, kdy se poprvé sejdou nově zvolení poslanci a po jejich ustavující schůzi bude muset nynější vláda podat demisi.

„Pokud po 8. listopadu bude situace stejná a nevyjasní se, pak je aktivace článku 66 jasnou možností,“ uvedl Vystrčil. Zdůraznil, že by to bylo dočasné opatření a neznamenalo by, že by Zeman přišel o funkci. „Pokud by ta aktivace byla úspěšná v Poslanecké sněmovně a Senátu, tak nedochází k tomu, že by prezident republiky přestával být prezidentem. Článek 66 není o odvolání prezidenta republiky,“ řekl.

Místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer (ODS) ovšem zdůraznil, že zatím není jednání o článku 66 na pořadu dne. „Nejdřív musíme vědět s jistotou, že pan prezident nekoná, a v případě, že nekoná, že nechce konat nebo nemůže konat. Teprve pak můžeme situaci vyhodnocovat,“ zdůraznil. Je přesvědčen, že by bylo nejlepší postupovat na základě „lékařských dobrozdání“.

Předseda senátní stálé komise pro ústavu Zdeněk Hraba (za STAN) uvedl, že by se horní komora mohla sejít již pátého listopadu, aby jednala o přenesení pravomocí. Jde o ustanovení, podle nějž „nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat“, přecházejí jeho pravomoci převážně na premiéra a předsedu Poslanecké sněmovny. Kdyby se na tom senátoři shodli, mohli by se podle Hraby již na své ustavující schůzi – svolané na 8. listopadu – k návrhu vyjádřit i poslanci.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček reagoval na vyjádření předsedy a části místopředsedů Senátu obviněním, že jejich cílem je izolovat hlavu státu. „Jde jim jen o to pana prezidenta zbavit možnosti rozhodovat, jeho zdraví je vůbec nezajímá,“ uvedl.

Neskutečná faleš! Prý jim jde o “ochranu pana prezidenta”.



Jde jim jen o to pana prezidenta zbavit možnosti rozhodovat, jeho zdraví je vůbec nezajímá.



A k tomu, aby pana prezidenta zcela izolovali, potřebují odstranit z jeho blízkosti každého, kdo je usvědčí ze lži. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 15, 2021

O prezidentovi hovořili Vondráček a Ovčáček, nemocnice odkazuje na lékařské tajemství

Ve čtvrtek oznámil předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO), že prezidenta v nemocnici navštívil, a prohlásil, že může „vyvrátit spekulace, že by pan prezident nebyl způsobilý vykonávat svou funkci a že by snad za něj měl rozhodovat někdo jiný“.