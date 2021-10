Vondráček: Nemám důvod si něco vymýšlet. Moje pozice je, že mě prezident pozval, že si mě přeje vidět

Policista mě vyzvedl u vchodu do příslušného pavilonu a doprovodil mě na oddělení. Už se mnou nešel na pokoj, tam si mě převzal pan kancléř (Vratislav Mynář) a přímo na pokoj k panu prezidentovi jsem šel s panem kancléřem. To znamená, já nejsem v rozporu s tvrzením policie.

Byla to ochranná služba prezidenta, nebo vaše ochranka?

Předpokládám, že to byla ochranná služba pana prezidenta.

Kolik lidí bylo v té místnosti? Vy jste říkal na Rádiu Impuls, že jste tam byli čtyři, ale my máme informace, že tam měl být ještě někdo navíc.

Myslím, že pan Hejnovský vycházel z té místnosti. Já jsem byl přímo u lůžka Miloše Zemana, jestli stál ještě někdo za mnou, to nedokážu odpovědět. Byl tam pan kancléř, byl tam pan Kruliš a byla tam paní, co se stará o pana Zemana.

Už jste kontaktoval kancelář pana prezidenta, případně řešíte, jestli by měla být zveřejněna fotografie (ve čtvrtek Vondráček zmínil, že při setkání s prezidentem vznikla fotografie)? Vyzývá k tomu dost lidí, je na tom veřejný zájem.

Já jsem uvedl a popsal celý průběh návštěvy a teď už se bavíme o tom, jestli teda někdo říká, že jsem si to vymyslel, nebo nevymyslel. Je veřejný zájem na tom, aby se zveřejnila fotka člověka, který je nemocný a je na jednotce intenzivní péče? To si nejsem jistý. Poprosím, abyste se nad tím ještě zamysleli.

Bohužel ta absurdita některých argumentů je taková, že možná bude lepší, když kontaktuji Hrad. Já jsem to říkal, jestli nezváží změnu komunikace v tomto konkrétním případě. Tady je můj popis schůzky. Přece nemám jediný důvod nebo motiv, že bych si měl snad něco vymýšlet, a potřeboval bych dokládat, co jsem udělal a co se stalo.

Není to o tom, že vám nikdo nevěří, ale spíš o tom, jak kancelář prezidenta, respektive nejbližší pracovní okolí pana prezidenta, informuje, respektive neinformuje. A pokud tedy někdo tu fotografii pořídil, pokud tedy říkáte, že je otázka, jestli zveřejnit takovou fotografii, tak proč se tedy pořizuje fotografie u nemocného člověka v nemocnici na JIP?

Já si opravdu nemyslím, že to je vkusné. Hlavně to není nutné. Případně se ale domluvím s hradní kanceláří, jestli by třeba aspoň krátce neodprezentovali, že existuje, ale opravdu si sám sobě kladu otázku, jestli je to nezbytné.

Zatím jste tedy kancelář nekontaktoval?

Vzhledem k mým peripetiím s mobilem, teď spolu mluvíme, protože jsem našel místo, kde můžu nabíjet mobil, tak jsem ještě nekontaktoval. Navíc jsem od té doby v podstatě jen reagoval na všechny spekulace, podle mě úplně zbytečné, typu kdy, kdo, jak doprovázel. Je to zvláštní zážitek pro mě.

Pane předsedo, mluvil jste už v pátek například s panem premiérem?

Ani to jsem nestihl. Zatím komunikuji s médii, protože si myslím, že bych měl být rychlý a okamžitě vyvracet ty teorie, spekulace. Nevím, jak bych to nazval.

A chcete se obrátit na pana premiéra? Chcete si s ním vyjasnit tu situaci?

Určitě mu zavolám, ráno jsme si psali. Od té doby nebyla příležitost.

Co vám napsal?

Že to byla chyba, že jsem tam neměl chodit.

A byla to chyba?

Já musím panu předsedovi vysvětlit, že moje pozice je, že mě pozve prezident republiky, že si mě přeje vidět. Já jsem třetí nejvyšší ústavní činitel a týká se to ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Pan prezident opravdu chtěl, abychom vyloučili spekulace o tom, že to snad není projev jeho vůle. Taková přání pana prezidenta bývají vyslyšena.

Jediné, co se stalo, já jsem neměl možnost s panem premiérem o tom mluvit dřív, ale já jsem také slíbil panu prezidentovi a panu kancléři, že to nebudu prezentovat veřejně před tiskovou konferencí, kterou měla paní Zemanová.

Paní Zemanová vyzve veřejnost, ať dopřejeme klid panu prezidentovi, aby se mohl zotavovat, a krátce poté vystoupíte s prohlášením, že jste u pana prezidenta byl. Chápu, že vás pozval a chtěl vás vidět, na druhou stranu, aby se Poslanecká sněmovna poprvé sešla, není nutný krok prezidenta, aby se mohla sejít i tak. Nebylo to přece jen předčasné?

Myslím, že to pro pana prezidenta bylo důležité, aby k ustavující schůzi nedošlo prostým uplynutím nějaké lhůty, ale aby učinil ten úkon jako prezident. Já si myslím, že pro nás, pro občany, je to také dobře, když se to udělá tím aktivním úkonem. To, že pan prezident už potřetí vyčerpal lhůtu na nejzazší mez, to je fakt. Řekněme, že v reálném životě to nějaký větší dopad nemá, ale symbolickou hodnotu to pro mě určitě má.

A co se týče té schůzky, přál si ji pan prezident. Já s ním mám opravdu dobrý vztah, řekl bych až blízký vztah. Já si neskromně myslím, že mě rád viděl a že jsem tou schůzkou nepřesáhl nějaký delší časový úsek. Přeju mu brzké uzdravení, ať nabírá síly, a rozhodně bych se neúčastnil něčeho, kde bych ho snad vyčerpával nebo ohrozil.

V prohlášení jste mluvil o tom, že jste byl vlastně překvapen, že ošetřující lékař, ani vedení nemocnice, ani pan ředitel nevěděli o vaší návštěvě, což asi půjde za kanceláří pana prezidenta. Vy jste se omluvil. Budete to ale chtít nějakým způsobem řešit, aby se i vám případně omluvila kancelář pana prezidenta? Protože pokud o tom oni nevěděli, uvedli vás do ne úplně příjemné situace.

Když to řeknu kulantně, jedná se o komunikační nedostatky. Mluvil jsem s panem ředitelem, tomu jsem se omluvil, že mě to lidsky mrzí, protože já to chápu. Že když se snažíte pečovat o pana prezidenta a ochraňovat život, že byste měli vědět všechno. K tomu asi nedošlo, nebyl dodržen správný postup.

Věřím, že i tak bych se s panem prezidentem setkal, že pan prezident mě vidět chtěl a že návštěvy jsou možné za splnění určitých podmínek. Ale mohli jsme si to odpustit, to je pravda, takže na to reagoval pan premiér, že to byla chyba. Ale to, že se setká prezident s předsedou komory a řeší se ustavující schůze, tak pro mě je to důležité. Já jsem svoje poznatky veřejně uvedl, jakým způsobem proběhla schůzka, a myslím si, že veřejnost má právo být informována o těchto věcech.