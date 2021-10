Koalice nechtějí SPD ve vedení sněmovny. ANO akcentuje poměrné zastoupení

Podle poslance a nového předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Marka Výborného je zatím personálně jasné jediné. „Novým premiérem bude Petr Fiala. Všechno ostatní jsou spekulace novinářů,“ řekl v 90' ČT24. Jména ostatních ministrů, které chtějí mít SPOLU a PirátiSTAN ve své připravované vládě, podle něj zveřejní obě koalice současně s koaliční smlouvou 8. listopadu.

Výborný odmítl, že by se o personáliích jednalo v první řadě. „Personální otázky – a týká se to i postů ve vedení Poslanecké sněmovny, stejně jako postů ve vládě – nejsou nyní na programu dne, ani nejsou předmětem jednání obou koalic,“ uvedl. Pokud jde o sněmovní personálie, jasně však odmítl, že by koalice přenechaly post předsedy Poslanecké sněmovny ANO.

To vyloučila i poslankyně Pirátů Olga Richterová. „Důvod není žádný. Tyto volby znamenaly, že je pan Babiš odstaven od moci a na tento post nemá nárok,“ podotkla.