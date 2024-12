Potrava pro zvěř či lavička. Města řeší, jak využít vánoční stromky z náměstí

Po štěpce z vánočních větví se budou moci příští rok proběhnout například obyvatelé Plzně. Město ji podle Radmily Žákové, pracovnice vztahu k veřejnosti z plzeňského magistrátu, používá v městských lesoparcích na vysypání běžeckých cest nebo pod sportovní náčiní v přírodě.

Rozštěpkované dřevo z ostravského stromu zase pomůže při obnově ostravských lesů. „Ať je strom z pozemků, lesů či darovaný soukromým dárcem, chceme, aby byl využit co nejvíce, a to v jakékoliv formě. Poté, co tedy splní svou část cesty v rámci Vánoc, chceme, aby se navrátil do přírody a pomohl při obnově lesů,“ řekla České televizi manažerka Ostravských Vánoc Pavlína Merendová.