Pětikoalice začíná připravovat vládu, ANO ji chce rozbít a jednat s ODS

Podle sobotního memoranda počítají koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a PirátiSTAN s tím, že budou vyjednávat jen navzájem, tedy že se nespojí s ANO, případně SPD. „Je tady obrovitánská hodnotová změna a nemůžeme zklamat lidi. Nestane se to, my se dohodneme,“ zdůraznil předseda STAN Vít Rakušan. Dohodnou-li se, budou mít ve sněmovně potřebnou sílu, celkem 108 poslanců.

ANO, které ve volbách sice nevyhrálo co do počtu hlasů, ale díky volebnímu systému má o poslanecký mandát víc než SPOLU, ale doufá, že deklarovanou jednotu dvou koalic nabourá. Chtělo by sestavit vládu s ODS. Ta by měla v zádech 106 poslanců.

„Jako strana, která má nejvíce mandátů – dvojnásobně než má ODS – chceme jednat. Předpokládáme, jako strana, která má nejvíce hlasů, že bude aspoň elementární zájem o to, aby se jednalo,“ poznamenal místopředseda nynější vlády a jeden z nově zvolených poslanců ANO Karel Havlíček.