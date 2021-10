Volební lídři v Superdebatě rozeberou témata hýbající Českem třeba i s umělou inteligencí. Takové otázky nás nenapadly, říká Witowská

„Ptali jsme se stran a hnutí dopředu na nějaké anketní otázky, na jejich priority, a z nich jsme vycházeli i při přípravě těch témat.“ Kromě obecnějších témat budou rozebírány i aktuality. „Určitě se objeví třeba Pandora Papers, protože to je něco, co teď hýbe českou společností,“ říká Witowská.

Udržet u tématu

Nejtěžším úkolem bude pro Světlanu Witowskou udržet politiky u stanovených témat, stejně jako garantovat rovný čas a prostor všem osmi účastníkům.

„Je obtížné ukočírovat osm lidí. Možná se někdy zdá, že moderátoři skáčou do řeči, ale já se snažím vždycky o to, aby mluvili k věci. Když k ní nemluví, tak do toho vstoupím. Snažíme se o to, aby všichni měli stejný prostor, úplně na vteřiny se to ale uhlídat nedá,“ vysvětluje.

Přípravy jsou kvůli náročnosti a důležitosti debaty intenzivní a téměř každodenní. „S týmem se teď scházíme už denně a cizelujeme otázky, abychom na něco nezapomněli. Příprava je ale jedna věc, realita je věc druhá. Někdy je vlastně k ničemu, protože host vám může udělat úplně cokoliv, otočit na jiné téma a podobně. Může se také stát, že v průběhu vznikne nějaké zajímavé téma, nějaká diskuse, na kterou je pak dobré se zaměřit.“

Kandidátům položí otázky umělá inteligence

Světlana Witowská nepovede předvolební večer sama. Vůbec poprvé v historii českých televizních debat se do diskuse zapojí i umělá inteligence. Česká televize ve spolupráci s vědci a s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy představí divákům virtuální moderátorku Matyldu – jméno, které si sama vybrala.

Matylda dostala k dispozici programy stran, hnutí a koalic týkající se budoucnosti a digitalizace, a také životopisy jednotlivých předsedů. Z nich vygenerovala několik otázek, které sama hostům položí.

„Pro každého kandidáta má jednu otázku, jsou to otázky, které by nás nenapadly a jsou trochu jiné než dáváme my. Je to opravdu zajímavá věc, chceme tím debatu zpestřit a malinko odlehčit,“ vysvětluje Witowská.