Oprava dálnice D1 po devíti letech končí. Původně měla být hotová už v roce 2018

Dálnice D1 je po rekonstrukci rozšířená o tři čtvrtě metru v obou směrech. To by mělo přispět k plynulejší dopravě například v případě nehod. Komunikace je nově i oplocená, to znamená, že se na ni nedostane zvěř.

ŘSD kvůli rekonstrukci D1 vypsalo 21 zakázek, kvůli třem z nich nyní vede soudní spory. Největší problémy vznikly na úseku 12 u Humpolce. ŘSD na konci roku 2018 odstoupilo od smlouvy s původními zhotoviteli oprav 14 kilometrů dlouhého úseku, se stavebním sdružením v čele s firmou Geosan. Podle úřadu stavební firmy neplnily pokyny a stavba nabrala výrazné zpoždění. ŘSD vypsalo na opravy úseku následně soutěž, rekonstrukci pak dokončila Skanska.

Opravdu konec?

I když oprava dálnice D1 oficiálně končí, stavební stroje z ní zatím úplně nezmizí. Bude ještě potřeba dodělat několik věcí, například přechody pro zvěř. Tyto práce by však už významně do provozu zasáhnout neměly. Opravit se ale má i most Šmejkalka nedaleko Prahy. Ten ale není zahrnutý do projektu modernizace dálnice. Oprava by měla začít příští rok.

Příští rok má začít i rozšiřování na šest pruhů okolo Brna od 182. kilometru po 210. kilometr, kde se odpojuje silnice E50 na Slovensko. Práce potrvají několik let. První rozšiřovaný úsek bude mezi 194. a 196. kilometrem. Důvodem je velký provoz na této části dálnice.