Na zmodernizované D1 na Benešovsku popraskal povrch. Kvůli opravě čeká řidiče dvoutýdenní omezení

Silničáři plánují, že modernizaci D1, která začala na jaře 2013, dokončí o prvním říjnovém víkendu. Necelý měsíc předtím se ale objevil nový problém – potíže s povrchem u křižovatky Loket. Povrch dálnice je v jízdním pásu ve směru na Prahu poškrábaný a popraskaný.

Beton je poškozený v úseku, jehož modernizace skončila loni na podzim, oprava podle ŘSD potrvá dva týdny. Začít by mohla 17. nebo 18. září, avizoval mluvčí ředitelství Jan Rýdl. Při opravě povrchu se bude jezdit obousměrně jedním jízdním pásem, zůstanou zachovány čtyři jízdní pruhy, budou však zúžené. Podle Rýdla budou opravy hotové před říjnovým termínem dokončení celé modernizace.

Silničáři tvrdí, že problém vznikl již po položení nového betonu, když se začal vymetat silnými ocelovými kartáči. Ve stavu, v jakém je, by podle nich povrch nejspíše nepřežil zimu – zatekla by do něj voda. Společnost Eurovia, která byla zhotovitelem stavby, podle Rýdla odpovědnost uznala a problematický úsek opraví v rámci reklamace, stát za to nebude nic platit.