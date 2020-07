Více oprav by letos již silniční síť nezvládla, říká ředitel ŘSD

Kdo letos v létě cestuje autem z Brna do Prahy nebo opačným směrem, stráví v zúžených jízdních pruzích na rozkopaných úsecích dálnice D1 zhruba třetinu cesty – pracuje se na 71 kilometrech.

Zdrží se i řidiči, kteří míří z Prahy po D8 do Ústí nad Labem nebo Drážďan, po D10 a silnici I/35 z Prahy do Liberce nebo po silnici I/48 a dálnici D48 z Nového Jičína do Českého Těšína.