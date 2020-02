Začíná předposlední rok modernizace D1. Rozkopaných bude 71 kilometrů, na pěti úsecích nechá ŘSD měřit rychlost

Modernizace dálnice D1 začala na jaře roku 2013, skončit by měla v příštím roce. Letos se bude opravovat sedm úseků od Mirošovic po Ostrovačice, tedy vše, co ještě má starý povrch.

„Nejkritičtější období, které nás čeká, bude od začátku dubna a bude trvat zhruba do půlky srpna – po dobu čtyř měsíců,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. V dubnu se podle něj již bude pracovat na všech sedmi úsecích – celkem 71 kilometrech dálnice, v průběhu března budou práce na nich postupně startovat. V polovině srpna by měly práce pozvolna začít končit. ŘSD počítá s tím, že se podaří do listopadu dokončit opravy čtyř úseků, zbylé tři by měly být hotové v příštím roce.

Začne to u Mirošovic

První omezení související s letošní fází oprav čeká řidiče již v sobotu odpoledne u Mirošovic. Nepůjde prozatím o nic velkého – dělníci zúží připojovací pruh na mirošovické křižovatce ve směru na Prahu a uzavřou odstavný pruh ve směru na Brno na mostu Šmejkalka a jeho předmostí, celkem půjde asi o půl druhého kilometru.

„Hlavní stavební práce, které řidiči pocítí na vlastní kůži, budou až začátkem března, 6. až 7. 3. bychom měli zahájit úsek 2 (Mirošovice–Kývalka) a úsek 19 (Velké Meziříčí-západ – Velké Meziříčí-východ), kde bychom měli začít opravovat jeden jízdní pás,“ doplnil Radek Mátl.