Stát má skoro dvacet tisíc neobsazených míst. Za každé z nich i tak platí

Stát letos platí za téměř dvacet tisíc prázdných míst ve státní správě. I když jsou neobsazená, stojí každé z nich polovinu toho, co obsazené pracovní pozice. Vyplývá to z dokumentu ministerstva financí, který Česká televize získala. „Černých duší“ je nejvíc v resortech školství, vnitra, financí a spravedlnosti. I přes velké počty prázdných míst plánuje vláda v příštím roce nabrat skoro sedm tisíc nových zaměstnanců. Sněmovní opozice to kritizuje.