Lídři kandidátek v Karlovarském kraji debatovali o státní správě. Na nutnosti digitalizace se shodli všichni

Jana Mračková Vildumetzová, která vede v kraji do voleb hnutí ANO, uvedla, že současná vláda se snaží prostřednictvím svého zmocněnce spoustu věcí digitalizovat. „Já si pamatuju, že když jsme přišli do sněmovny v roce 2017 a měl se tam schvalovat e-recept, co to ve sněmovně způsobilo. Málem ten zákon spadl úplně pod stůl. Řešili jsme to tam s panem Adamem Vojtěchem, a dali jsme tam odklad účinnosti, díky čemuž to prošlo,“ řekla s tím, že používání e-receptů je dnes už běžnou praxí. „Úřad tady musí být pro občana, a to je to nejdůležitější,“ dodala.

Podobného názoru je i lídr kandidátky ČSSD v regionu Tomáš Svoboda. „Musíme se trošku postavit čelem k tomu vývoji, a je potřeba, abychom lidem vyšli maximálně vstříc, a ti pak neběhali po úřadech celý den, museli si kvůli tomu brát náhradní volna. Ale aby si člověk mohl dnes sednout k počítači a vyřídit si to kompletně na jednom místě,“ sdělil. ČSSD má ve svém programu vznik Národní digitální agentury, Svoboda si ale nemyslí, že to bude znamenat nárůst byrokracie.

Lídr karlovarské kandidátky PirátiSTAN Petr Třešňák řekl, že pokud by se uskupení podařilo prosadit své plány ohledně fungování státní správy, byla by lepší například komunikace mezi občany a úřady. „Doposud nemáme digitalizováno stavební řízení, to je nedostatek, na kterém je třeba zapracovat. Například ani registr vozidel nevyřídíte na dálku, také si nemůžete jenom na několik kliknutí registrovat nové vozidlo a vyzvednout si SPZ,“ řekl s tím, že stejný problém je i v nemocnicích, kdy si například lékaři během covidu nemohli předávat elektronickou dokumentaci.

„Chceme lidem zjednodušit život, žijeme v 21. století. Musím souhlasit s předřečnicí (Janou Mračkovou Vildumetzovou - pozn. red.), že ač byl odpor k e-receptům nebo elektronickým žádankám, tak dnes nám to všem usnadnilo život,“ řekla lídryně SPD Karla Maříková. Zmínila také, že v oblasti digitalizace by hnutí z rozpočtů krajů rádo financovalo například právě e-recepty či elektronické žádanky. „Rozdíl je v tom, že kraj má nad tím větší přehled, je určitě větší kontrola, menší celek se vždy lépe kontroluje,“ doplnila.

Dostupný internet pro všechny

Moderátor debaty Martin Řezníček v případě KSČM konstatoval, že v jejím programu příliš bodů k reformě veřejné správy nenašel - zmínil jen internet zdarma pro školy či rodiny s dětmi. Podle lídra komunistů Pavla Hojdy by toto připojení platil ten, kdo školu zřizuje, čili obec nebo kraj. Pokud jde o internet do rodin, měly by ho mít zdarma všechny rodiny s dětmi. „Pokud by měl být nějaký zastřešující úřad, tak to by měl být ten, který by řekl - 'bude se to všechno soustředit na jeden server, aby se mohl každý občan, který je elektronicky identifikován, domoci ve všech oblastech, které ho zatěžují tím, že musí obíhat úřady',“ řekl Hojda s tím, že na ostatních úřadech by tak nemuselo být tolik úředníků jako dnes.

Také Přísaha by chtěla všem zajistit cenově dostupný internet. Jak by toho chtěla docílit, ale lídr kandidátky v Karlovarském kraji Miroslav Haindl odpovědět nedokázal. V oblasti digitalizace však Přísaha má své priority. „Digitalizace zdravotnictví - to je první věc, která musí proběhnout,“ řekl Haindl s tím, že by mělo jít například o dostupné lékařské zprávy při přechodu od obvodního lékaře ke specialistovi. „Druhá věc - digitalizace státní správy, kde je potřeba žádosti vyřizovat z domova,“ zmínil. Jako příklad uvedl Dánsko, které podle jeho slov umožňuje lidem přístup k jednotlivým sekcím veřejné správy.

Lídr kandidátky koalice SPOLU Jan Bureš řekl, že se sice digitalizuje, ale velmi pomalu. „Když se podíváte, jak dneska vypadá Estonsko, tak tam si jenom tři věci nevyřídíte z domova - sňatek, rozvod a převod majetku, všechno ostatní uděláte s digitální občankou, kterou tam má každý. Pokud mám správné informace, tak Estonsko nabízí tyto svoje systémy volně všem ostatním státům,“ řekl. Za nesmysl naopak označil vznik zmiňované digitální agentury, podobné instituce jsou podle něj nehospodárné.

Co dělat lépe?

Ve výkonnosti veřejného sektoru je podle Světového ekonomického fóra Česká republika jedna z nejhorších v Evropské unii. Podle Maříkové by se SPD snažila situaci zlepšit například tím, že by sloučila některá ministerstva. „Už dnes vidíme, že máme jednoho multifunkčního ministra, Karla Havlíčka, takže šlo by sloučit třeba ministerstvo dopravy s ministerstvem obchodu a průmyslu nebo školství a kultury,“ řekla s tím, že by se tak výrazně ušetřilo na nákladech. „Čísla přesná nevím, ale určitě by se na tom ušetřilo několik milionů,“ doplnila. Později s odkazem na „neustálé navyšování úředníků“ dodala, že aparát by měla zeštíhlit právě už zmíněná digitalizace státní správy - jako příklady uvedla e-recepty a e-žádanky. „Tady vidíme, že pokud bude docházet k takovým projektům, může se ten aparát snížit a bude samozřejmě pro všechny zúčastněné celý proces jednodušší,“ doplnila.