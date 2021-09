Havlíček hájil rozpočet jako investiční, Fiala se Skopečkem kritizovali výši výdajů

přehrát video Události, komentáře: Politická debata o návrhu rozpočtu

Prezident Miloš Zeman už minulý týden návrh rozpočtu kritizoval, že je „málo úsporný a také málo investiční“. To ale Havlíček odmítá. „Prokázali jsme, že rozpočet je velmi investiční. V tomto týdnu jsme dokázali to, že výdaje na dopravní infrastrukturu budou opět rekordní, a to ve výši 130,5 miliardy korun. Tímto potvrzujeme, že se z krize chceme proinvestovat,“ uvedl. Připomněl také, že rekordní jsou i celkové investice, tedy 218 miliard. Havlíček zároveň odmítl, že by byl ve čtvrtek zveřejněný návrh rozpočtu připravený už dříve. Uvedl to v souvislosti s tím, že prezident hrozil vetováním původního návrhu, a že nový přišel jen za několik dní od schůzky ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) se Zemanem. „Samozřejmě se to vyvíjí, ale je třeba říct, že rozpočet se nesmírně složitě v těchto měsících i v posledních dvou letech predikuje,“ řekl.

Skopeček si myslí, že plánované investice nakonec nebudou realizovány. „Je to zkušenost z posledních let. Vždycky říkali, že se z toho proinvestují, ale ty investice vždycky zůstaly na papíře, a v realitě se nepodařilo proinvestovat tolik,“ řekl s tím, že vláda na začátku svého působení slibovala 200 kilometrů nových dálnic, a nakonec se podle Skopečka postavilo jenom zhruba padesát kilometrů.

„Paní ministryně (Schillerová) jenom přišla do kanceláře, udělala pár změn na papíře a v rozpočtu navýšila investice. Ale problém investic v České republice nebyl nikdy tolik v penězích, ale v tom, že nemáme dostatečně připravené projekty, a že máme složité stavební řízení.“ Jan Skopeček (ODS) místopředseda sněmovního rozpočtového výboru

Důvodem oddálení dluhové brzdy o dva až tři roky je podle Fialy to, že poroste ekonomika a bude se zvyšovat HDP. Vláda na tom podle něj nemá žádnou zásluhu. „Daleko dřív nás ale čeká, že peníze budou čím dál dražší, to znamená, že půjčovat si bude čím dál dražší. Problém může být, že letos zaplatíme například třicet miliard za dluhovou službu, ale za dva až tři roky to může být sto miliard,“ upozornil. Z nízkých úroků se podle Fialy mohou stát vysoké Ministerstvo financí tvrdí, že na obsluze dluhu naopak příští rok ušetří. Fiala řekl, že možná ušetří, ale ne tolik. „Jestli se celosvětově zdraží peníze, protože všechny ekonomiky jsou po koronavirové krizi zadlužené, tak ty půjčky, kde máme velmi nízké úroky, se během roku až dvou změní, mohou stoupnout několikanásobně,“ dodal. Skopeček souhlasil, že Česko má velmi vysokou inflaci. „Tato vláda si s sebou odnese i to, že se nejvíce zdražovalo. To samé se děje v Evropské unii, centrální banky budou reagovat zvyšováním úrokových sazeb, což se znovu promítne do vyšší obsluhy,“ řekl. Na provoz si nepůjčujeme, řekl Havlíček Ministr Havlíček odmítl, že by si stát půjčoval na provozní výdaje. Uvedl to v souvislosti s tím, že nový schodek je 377 miliard a investice 218 miliard. „V tom máme jenom investice toho hmotného charakteru. To jsou stálá aktiva, například železnice, silnice, dálnice, veřejné budovy a tak dále. Nemáme v tom ale třeba výdaje na výzkum, vývoj a inovace, což de facto můžeme překlopit, že je rovněž investice do budoucna,“ zmínil.