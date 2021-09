Další spolupráce s ANO by byla k zamyšlení, kdyby jinak hrozila vláda pravice, předpokládá komunistka Vostrá

I přesto, že se v zimě spojenectví ANO a KSČM formálně rozpadlo – byť komunisté kabinet podrželi při následném hlasování o nedůvěře – Vostrá nevyloučila, že by její strana do téže řeky mohla v závislosti na výsledku letošních sněmovních voleb vstoupit znovu. Za nejdůležitější považuje, aby se k moci nedostaly pravicové strany, ke kterým řadí zejména členy koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a za „extrémně pravicovou“ považuje i SPD.

Miloslava Vostrá je přesvědčena, že ministerstvo tyto peníze vlastně nepotřebuje, protože je stejně nedokáže účinně utratit. „Chápu obnovu techniky, kdyby obnova techniky opravdu byla. Peníze na ministerstvu obrany leží ‚zamašličkované‘ na projekty, na které jsou určené, ale ty projekty se nerealizují. Ty peníze se blokují, že až se to povede, budou použity. Možná by stačilo dát státní záruku, že vyjde-li obchod, bude zafinancováno,“ míní.

Zda by komunisté rozpočet, který vláda připravuje, podpořili, nechtěla Vostrá zatím říct. Záleží podle ní na jeho struktuře, která ještě není zřejmá. Jen proto, že počítá s 390miliardovým schodkem, by však rozpočet nezavrhovala.

„Řada států hospodaří se schodkem, a není to nic špatného v případě, že víte, jak je ten schodek použit. To znamená, když se jenom ‚neprojídá‘, ale jsou podpořeny investice s přidanou hodnotou, kdy to má multiplikační efekt. V tom případě si myslím, že schodek je akceptovatelný,“ poznamenala šéfka rozpočtového výboru.

S nynějším půlbilionovým schodkem je nakonec smířena. „Vím, že se to lidem nelíbí, my jsme také neskákali nadšením. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že k ekonomickému rozvolnění došlo až od května letošního roku. (…) Ekonomika stagnovala, takže nebyly příjmy. Na druhou stranu bylo voláno po kompenzacích, bonusech a tak dále. Někde na to stát vzít musí. Tudíž to šlo do zadlužení,“ shrnula Vostrá.