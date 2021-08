Česko chystá pomoc svým afghánským tlumočníkům. Kvůli sílícímu Talibanu jsou v ohrožení celé rodiny

České televizi se podařilo kontaktovat jednoho z afghánských tlumočníků, který v zemi pod Hindukúšem spolupracoval s českými policisty. Svou identitu ale pochopitelně skrývá. „Je to velké riziko pro mě, mou rodinu, mé dvě děti. Pokud (Taliban) zjistí, že jsem pracoval pro mezinárodní síly, ihned nás zabije,“ uvedl.

Pomocník spojenců by azyl v Česku přijal rád. Podle bývalého policisty, kterému během civilní mise v Afghánistánu pomáhal, by si ho zasloužil. „V očích prostých lidí mohli být i zrádci, takže pro ně to muselo být těžké na obou stranách, ale bez nich bychom (v zemi) neměli otevřené dveře,“ uvedl bývalý účastník policejní mise Evropské unie v Afghánistánu, jenž chce rovněž zůstat v anonymitě.

Afghánské tlumočníky momentálně kontaktuje a zkoumá možnosti, jak jim pomoct prostřednictvím Evropské unie - a to v době, kdy jednotlivé evropské země plánují, jak spolupracovníkům umožnit vstup do své země.

Času je málo, Taliban postupuje rychle

Česká vláda schválila záchranný program už před dvěma týdny. Má jít o menší desítky osob a jejich rodiny. Kvůli bezpečnosti těchto lidí ale zatím kabinet detaily zmiňovat nechce. Času na řešení je přitom stále méně, protože Taliban postupuje Afghánistánem velmi rychle.

„Ministerstvo obrany má seznam konkrétních, předem prověřených lidí, které bude v nejbližší době kontaktovat,“ ujišťuje Jakub Fajnor z tiskového oddělení resortu. Zmíněnými osobami mají být spolupracovníci z pozdější fáze mise. Vedle azylu je ve hře i dohoda o přesídlení do třetích států nebo peněžní pomoc, ta ale ve finále nemusí být pomocí.

„Pokud obdržím finanční podporu a situace se zhorší, Taliban nás najde a zabije. Co pak budu dělat s finanční pomocí?“ ptá se tlumočník z hlavního města Kábulu.

Taliban je od afghánské metropole vzdálený zhruba 150 kilometrů a podle zpravodajských služeb by mohlo město do jeho rukou padnout do tří měsíců. Předměstí velkoměsta má přitom problém už teď, čelí velkému náporu uprchlíků z oblastí, které už Taliban ovládl.

„Od začátku roku konflikt napříč zemí vyhnal skoro 390 tisíc lidí,“ zmínil mluvčí generálního tajemníka OSN Stephane Dujjaric. Podle Lékařů bez hranic jich však může být až milion.