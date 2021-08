Taliban dobyl další důležité město, blíží se ke Kábulu

Druhou je čtvrtmilionový Kunduz, který je pokládán za bránu do severních provincií bohatých na nerostné suroviny a díky své poloze u hranic s Tádžikistánem je strategicky důležitý. Ovládat toto město znamená podle stanice BBC mít pod kontrolou i nad jednou z nejdůležitějších cest pro pašování afghánského opia a heroinu do Střední Asie a dál do Evropy.

Ani cent pomoci, zavedete-li šaríu, varoval Maas

Na kritickou situaci v Afghánistánu upozorňují Lékaři bez hranic. „Situace se v některých městech zhoršila natolik, že například v Laškargáhu nebo Kunduzu jsou nemocnice přímo na frontové linii,“ vysvětluje Laura Bourjolly, koordinátorka humanitární pomoci s tím, že v Laškarghádu se intenzivně bojuje už téměř dva týdny.

„Lidé umírají v křížových palbách nebo při explozích. Když jsou zraněni, je pro ně nepředstavitelně složité dostat se do zdravotnického zařízení,“ líčí organizace.

Kvůli bojům opustily podle dat Lékařů bez hranic své domovy stovky tisíc lidí. Afghánská nezávislá komise pro lidská práva odhaduje, že za tři měsíce jde o bezmála milion uprchlíků, přičemž celkově je vysídleno na pět milionů lidí.