Bývalý šéf rozvědky: Prezident by do jmenování Koudelky mluvit neměl, Babiš kličkuje

přehrát video Karel Randák v Interview ČT24 Zdroj: ČT24

„Podle mě je premiér pod jakýmsi tlakem, měl by řešit něco v rámci své kompetence, ale vyhybá se tomu, řešit to nechce,“ řekl Randák. „Vláda a konkrétně premiér na to měl několik týdnů, nebo měsíců, aby tu záležitost vyřešil,“ myslí si. „Z mého pohledu je to takové zoufalství. Částečně jde o podcenění situace, a za druhé se můžeme domnívat, jestli jsou v tom nějaké boční politické tlaky, například ze strany pana prezidenta“ dodal. Randák hodnotí premiérovo odkládání Koudelkova jmenování jako kličkování. „Buď Michal Koudelka dělá svou práci dobře, nebo ji dělá špatně. Vyprší mu mandát a buď je třeba ho jmenovat, nebo je třeba ho odvolat. Pokud práci dělá dobře, nevidím důvod ho znovu nejmenovat a vyhýbat se rozhodnutí je čirý alibismus,“ řekl v pořadu. Premiér Andrej Babiš (ANO) se byl o prodloužení Koudelkova mandátu radit i s Milošem Zemanem, přestože prezident žádnou kontrasignační pravomoc v dané věci nemá. „Názor pana prezidenta na celou tuto záležitost je asi tak důležitý, jako názor můj, nebo názor váš,“ myslí si bývalý šéf rozvědky.

Zeman přitom dlouhodobě práci Bezpečnostní informační služby a zejména jejího šéfa Koudelky veřejně kritizuje a zesměšňuje. O službě Zeman například řekl, že jde o „čučkaře“. Podle Randáka to ale nemá na dopad informační služby v praxi dopad, protože tajné služby ve všech zemích podle něho musí běžně odolávat tlaku politických garnitur ve všech svobodných zemích. Randák řekl, že BIS a její ředitel vadí lidem, kteří mají obchodní, politické či osobní zájmy a vazby v Rusku a Číně. Kontratrozvědka podle Randáka funguje tak, že musí vytipovat největší hrozby pro zemi a na ty se při své práci zaměřovat. „Svou kapacitu, která je kvůli tomu, že jsme malý stát, velmi omezená, musí napřít tam, kde jsou největší rizika v bezpečnosti České republiky. A to dělá. Pokud jako ty hrozby shledala Ruskou federaci a Čínskou lidovou republiku, nejde proti tomu nic říct,“ popsal. „Oproti tomu rozvědky západoevropských či amerických spojenců zde pochopitelně sice také působí, ale neohrozují bezpečnost země,“ vysvětlil. Hamáček zpackal Vrbětice, nevěřím mu Randák také řekl, že vicepremiér a předseda ČSSD nejvíce ze všech politiků „zpackal“ kauzu Vrbětice: „Bylo to celé zpackané, ale ne z pozice BIS, ale z pohledu politiků,“ řekl. „ A to je další věc, pokud nyní premiér říká, že se bude radit s Janem Hamáčkem, tak nevím, proč by se měl radit zrovna se člověkem, který celou kauzu Vrbětice poslal do ztracena, pohřbil ji.“ Konkrétní problém vidí v tom, že se ministr Hamáček podle zdrojů Seznam Zpráv chystal jet do Ruska vyměňovat informace o kauze za dodávky vakcíny Sputnik. Hamáček tuto verzi popírá. „Já mu nevěřím,“ řekl Randák. Podle Randáka měli politici po kauze lépe vyjednávat se spojenci tak, aby odezva vůči Rusku byla výraznější a aby ruské velvyslance vyloučilo více zemí tak, jako se to stalo v případě útoku ruských agentů na území Anglie před několika lety.

Zpravodajec, který je i dobrým manažerem Na druhou stranu problémem Koudelky podle Randáka je, že se příliš ukazuje na veřejnosti. „Částečně to chyba je. Ředitel tajné služby by měl být ředitelem tajné služby a ne veřejně činnou postavou. V médiích by se měl objevovat spíše tiskový mluvčí tajné služby a ředitel ve výjimečných případech,“ připustil. „Je v tom ale také rozdíl mezi rozvědkou a kontrarozvědkou, protože kontrarozvědka pracuje více jako policie,“ řekl. Dříve prý také měl Randák ke Koudelkovi výtky proto, že jde podle něho více o manažera či úředníka, nežli o zpravodaje. Během doby se prý ale přesto ukazuje, že v čele BIS se osvědčil. „Možná, že BIS potřebuje ve svém čele právě zpravodajce, který je zároveň doobrým manažerem,“ řekl. Dodal, že podle něho to navíc vypadá, že Koudelka je schopný dobře odolávat politickým tlakům. Jako vypnout obranné reflexy těla Pokud se Babiš konkrétně nevyjádří a situace bude dál nejasná, bude o ní příští pátek jednat Poslanecká sněmovna. Schůzi si přála a podpisy sehnala koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). „Já jsem o tom přemýšlel a ono nejmenovat šéfa BIS znamená tu službu částečně paralyzovat. Je to jako byste v těle vypnul ty ochranné mechanismy, které stáhnou ruku z plotny, když hrozí popálení. A nemůžeme nechat republiku paralyzovat třeba až šest měsíců do voleb“ vysvětlil člen výboru pro obranu a místopředseda lidovců Jan Bartošek v pořadu Události komentáře. Pokud premiér přijde se jménem nového šéfa během příštích dnů, svolá se podle Bartoška co nejdříve bezpečnostní výbor, aby mohl běžet proces jmenování. „Je to záležitostí vlády a vládu vede premiér,“ odpověděl předseda výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD) na otázku moderátora, jestli se jako šéf daného výboru předem zajímal a ptal premiéra, jestli už kandidáta má.

přehrát video Události, komentáře: Koten a Bartošek o BIS